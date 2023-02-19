Країни світу у вигляді котів: фото, згенеровані штучним інтелектом

Кіт-Україна зображений у вигляді військового пілота

У мережі з'явилися фото котів у образі різних країн світу. Фото згенеровані нейромережею.

Фото були розміщені на сервісі WhyTryAI.

Автор попросив штучний інтелект намалювати котів, якби вони були країнами світу.

Варто зауважити, що кіт, який "представляє" Україну, зображений у вигляді пілота літака. Користувачі соцмереж припускають, це пов'язане з розмовами про надання Україні винищувачів, які активно ведуться останніми днями.

Країни у вигляді котів

Нагадаємо, раніше українська дизайнерка та стилістка Ольга Навроцька показала фото одягу, який могли б носити давні українці, якби історія склалася по-іншому і Україна давно стала б європейською державою. Світлини були створені штучним інтелектом.

Також нагадаємо, що раніше Linkin Park випустив відеокліп, який створив штучний інтелект.