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Штучний інтелект показав, як виглядали б коти в образі країн світу

19 лютого 2023 23:21
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Країни світу у вигляді котів: фото, згенеровані штучним інтелектом
Кіт-Україна зображений у вигляді військового пілота
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У мережі з'явилися фото котів у образі різних країн світу. Фото згенеровані нейромережею

Фото були розміщені на сервісі WhyTryAI. 

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Автор попросив штучний інтелект намалювати котів, якби вони були країнами світу. 

Варто зауважити, що кіт, який "представляє" Україну, зображений у вигляді пілота літака. Користувачі соцмереж припускають, це пов'язане з розмовами про надання Україні винищувачів, які активно ведуться останніми днями.

Країни у вигляді котів

Нагадаємо, раніше українська дизайнерка та стилістка Ольга Навроцька показала фото одягу, який могли б носити давні українці, якби історія склалася по-іншому і Україна давно стала б європейською державою. Світлини були створені штучним інтелектом.

Також нагадаємо, що раніше Linkin Park випустив відеокліп, який створив штучний інтелект. 

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