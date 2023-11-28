Искусственный интеллект показал, как выглядит идеальная женщина
Эксперты одной из ювелирных компаний создали образ идеальной женщины по мнению американских мужчин. Для этого они использовали искусственный интеллект.
Об этом сообщает Daily Mail.
Идеальная женщина
Для составления образа в опросах участвовало более 21 тысячи мужчин.
У участников в разных штатах США спрашивали о том, какими бы внешними характеристиками должна была обладать идеальная женщина. Они называли лучший цвет глаз и волос, тип прически, макияж, стиль одежды.
После опроса эксперты начали генерировать образ с помощью Maidjorney.
Издание отмечает, что в каждом штате мужчины представляют идеальную женщину по-разному. Однако для большинства — это женщина с голубыми глазами, распущенными светло-каштановыми волосами до плеч и с прямым пробором.
По словам мужчин, идеальная женщина не должна наносить много косметики и носить много украшений. Большинство из них заявило, что им нравится спортивный стиль одежды. Самыми симпатичными мужчинам кажутся разнообразные футболки.
Идеальные женщины в разных штатах США выглядят так:
Напомним, известная нам история Одессы берет свое начало с шестого столетия до нашей эры, однако о ней мы знаем только из школьных учебников. А вот какой она была во времена расцвета Киевской Руси, почти никто не знает. Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, какой могла бы быть Одесса в период Средневековья.
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