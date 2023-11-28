Искусственный интеллект показал, как выглядит идеальная женщина

Женщина в розовом платье. Фото: Pexels

Эксперты одной из ювелирных компаний создали образ идеальной женщины по мнению американских мужчин. Для этого они использовали искусственный интеллект.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Идеальная женщина

Для составления образа в опросах участвовало более 21 тысячи мужчин.

У участников в разных штатах США спрашивали о том, какими бы внешними характеристиками должна была обладать идеальная женщина. Они называли лучший цвет глаз и волос, тип прически, макияж, стиль одежды.

После опроса эксперты начали генерировать образ с помощью Maidjorney.

Издание отмечает, что в каждом штате мужчины представляют идеальную женщину по-разному. Однако для большинства — это женщина с голубыми глазами, распущенными светло-каштановыми волосами до плеч и с прямым пробором.

По словам мужчин, идеальная женщина не должна наносить много косметики и носить много украшений. Большинство из них заявило, что им нравится спортивный стиль одежды. Самыми симпатичными мужчинам кажутся разнообразные футболки.

Идеальные женщины в разных штатах США выглядят так:

Айова. Фото: Maidjorney

Алабама. Фото: Maidjorney

Вашингтон. Фото: Maidjorney

Джорджия. Фото: Maidjorney

Иллинойс. Фото: Maidjorney

Калифорния. Фото: Maidjorney

Канзас. Фото: Maidjorney

Колорадо. Фото: Maidjorney

Массачусетс. Фото: Maidjorney

Нью-Йорк. Фото: Maidjorney

Миннесота. Фото: Maidjorney

Миссури. Фото: Maidjorney

Оклахома. Фото: Maidjorney

Пенсильвания. Фото: Maidjorney

Теннесси. Фото: Maidjorney

Техас. Фото: Maidjorney

Флорида. Фото: Maidjorney

Юта. Фото: Maidjorney

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