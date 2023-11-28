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Искусственный интеллект показал, как выглядит идеальная женщина

28 ноября 2023 18:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Искусственный интеллект показал, как выглядит идеальная женщина
Женщина в розовом платье. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Эксперты одной из ювелирных компаний создали образ идеальной женщины по мнению американских мужчин. Для этого они использовали искусственный интеллект.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Идеальная женщина

Для составления образа в опросах участвовало более 21 тысячи мужчин.

У участников в разных штатах США спрашивали о том, какими бы внешними характеристиками должна была обладать идеальная женщина. Они называли лучший цвет глаз и волос, тип прически, макияж, стиль одежды.

После опроса эксперты начали генерировать образ с помощью Maidjorney.

Издание отмечает, что в каждом штате мужчины представляют идеальную женщину по-разному. Однако для большинства — это женщина с голубыми глазами, распущенными светло-каштановыми волосами до плеч и с прямым пробором.

По словам мужчин, идеальная женщина не должна наносить много косметики и носить много украшений. Большинство из них заявило, что им нравится спортивный стиль одежды. Самыми симпатичными мужчинам кажутся разнообразные футболки.

Идеальные женщины в разных штатах США выглядят так:

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Айова. Фото: Maidjorney
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Алабама. Фото: Maidjorney
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Вашингтон. Фото: Maidjorney
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Джорджия. Фото: Maidjorney
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Иллинойс. Фото: Maidjorney
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Калифорния. Фото: Maidjorney
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Канзас. Фото: Maidjorney
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Колорадо. Фото: Maidjorney
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Массачусетс. Фото: Maidjorney
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Нью-Йорк. Фото: Maidjorney
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Миннесота. Фото: Maidjorney
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Миссури. Фото: Maidjorney
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Оклахома. Фото: Maidjorney
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Пенсильвания. Фото: Maidjorney
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Теннесси. Фото: Maidjorney
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Техас. Фото: Maidjorney
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Флорида. Фото: Maidjorney
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Юта. Фото: Maidjorney

Напомним, известная нам история Одессы берет свое начало с шестого столетия до нашей эры, однако о ней мы знаем только из школьных учебников. А вот какой она была во времена расцвета Киевской Руси, почти никто не знает. Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, какой могла бы быть Одесса в период Средневековья.

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