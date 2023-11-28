Штучний інтелект показав, який вигляд має ідеальна жінка
Експерти однієї з ювелірних компаній створили образ ідеальної жінки на думку американських чоловіків. Для цього вони використали штучний інтелект.
Про це повідомляє Daily Mail.
Ідеальна жінка
Для складання образу в опитуваннях брало участь понад 21 тисяч чоловіків.
В учасників у різних штатах США запитували про те, якими б зовнішніми характеристиками мала б мати ідеальна жінка. Вони називали найкращий колір очей та волосся, тип зачіски, макіяж, стиль одягу.
Після опитування експерти почали генерувати образ за допомогою Maidjorney.
Видання зазначає, що у кожному штаті чоловіки представляють ідеальну жінку по-різному. Однак для більшості — це жінка з блакитними очима, розпущеним світло-каштановим волоссям до плечей і з прямим проділом.
За словами чоловіків, ідеальна жінка не повинна наносити багато косметики та носити багато прикрас. Більшість з них заявили, що їм подобається спортивний стиль одягу. Найсимпатичнішими на дівчат чоловікам здаються різноманітні футболки.
Ідеальні жінки у різних штатах США мають такий вигляд:
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