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Штучний інтелект показав, який вигляд має ідеальна жінка

28 листопада 2023 18:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Штучний інтелект показав, який вигляд має ідеальна жінка
Жінка в рожевій сукні. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Експерти однієї з ювелірних компаній створили образ ідеальної жінки на думку американських чоловіків. Для цього вони використали штучний інтелект.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Ідеальна жінка 

Для складання образу в опитуваннях брало участь понад 21 тисяч чоловіків.

В учасників у різних штатах США запитували про те, якими б зовнішніми характеристиками мала б мати ідеальна жінка. Вони називали найкращий колір очей та волосся, тип зачіски, макіяж, стиль одягу.

Після опитування експерти почали генерувати образ за допомогою Maidjorney.

Видання зазначає, що у кожному штаті чоловіки представляють ідеальну жінку по-різному. Однак для більшості — це жінка з блакитними очима, розпущеним світло-каштановим волоссям до плечей і з прямим проділом.

За словами чоловіків, ідеальна жінка не повинна наносити багато косметики та носити багато прикрас. Більшість з них заявили, що їм подобається спортивний стиль одягу. Найсимпатичнішими на дівчат чоловікам здаються різноманітні футболки.

Ідеальні жінки у різних штатах США мають такий вигляд:

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Айова. Фото: Maidjorney
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Алабама. Фото: Maidjorney
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Вашингтон. Фото: Maidjorney
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Джорджія. Фото: Maidjorney
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Іллінойс. Фото: Maidjorney
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Каліфорнія. Фото: Maidjorney
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Канзас. Фото: Maidjorney
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Колорадо. Фото: Maidjorney
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Массачусетс. Фото: Maidjorney
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Нью-Йорк. Фото: Maidjorney
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Міннесота. Фото: Maidjorney
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Міссурі. Фото: Maidjorney
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Оклахома. Фото: Maidjorney
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Пенсільванія. Фото: Maidjorney
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Теннессі. Фото: Maidjorney
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Техас. Фото: Maidjorney
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Флорида. Фото: Maidjorney
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Юта. Фото: Maidjorney

Нагадаємо, відома нам історія Одеси бере свої початки з шостого сторіччя до нашої ери, проте про неї ми знаємо лише зі шкільних підручників. А ось якою вона була у часи розквіту Київської Русі майже ніхто не знає. Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, якою могла б бути Одеси у період Середньовіччя. 

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