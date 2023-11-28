Штучний інтелект показав, який вигляд має ідеальна жінка

Жінка в рожевій сукні. Фото: Pexels

Експерти однієї з ювелірних компаній створили образ ідеальної жінки на думку американських чоловіків. Для цього вони використали штучний інтелект.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Ідеальна жінка

Для складання образу в опитуваннях брало участь понад 21 тисяч чоловіків.

В учасників у різних штатах США запитували про те, якими б зовнішніми характеристиками мала б мати ідеальна жінка. Вони називали найкращий колір очей та волосся, тип зачіски, макіяж, стиль одягу.

Після опитування експерти почали генерувати образ за допомогою Maidjorney.

Видання зазначає, що у кожному штаті чоловіки представляють ідеальну жінку по-різному. Однак для більшості — це жінка з блакитними очима, розпущеним світло-каштановим волоссям до плечей і з прямим проділом.

За словами чоловіків, ідеальна жінка не повинна наносити багато косметики та носити багато прикрас. Більшість з них заявили, що їм подобається спортивний стиль одягу. Найсимпатичнішими на дівчат чоловікам здаються різноманітні футболки.

Ідеальні жінки у різних штатах США мають такий вигляд:

Айова. Фото: Maidjorney

Алабама. Фото: Maidjorney

Вашингтон. Фото: Maidjorney

Джорджія. Фото: Maidjorney

Іллінойс. Фото: Maidjorney

Каліфорнія. Фото: Maidjorney

Канзас. Фото: Maidjorney

Колорадо. Фото: Maidjorney

Массачусетс. Фото: Maidjorney

Нью-Йорк. Фото: Maidjorney

Міннесота. Фото: Maidjorney

Міссурі. Фото: Maidjorney

Оклахома. Фото: Maidjorney

Пенсільванія. Фото: Maidjorney

Теннессі. Фото: Maidjorney

Техас. Фото: Maidjorney

Флорида. Фото: Maidjorney

Юта. Фото: Maidjorney

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