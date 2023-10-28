Искусственный интеллект показал, как будет выглядеть Путин в 2030 году

Российский диктатор Владимир Путин в 2030 году по версии искусственного интеллекта. Фото: MIDJOURNEY

Искусственный интеллект спрогнозировал, как будет выглядеть российский диктатор Владимир Путин в 2030 году. По версии Midjourney, он будет в инвалидной коляске и с серыми мешками под глазами.

Об этом сообщает Daily express.

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В 2030 году российскому диктатору исполнится 78 лет. На некоторых изображениях, сделанных ИИ, видно, как политика Путина повлияла на его физическое состояние.

Midjourney показал президента РФ в инвалидной коляске.

Российский диктатор Владимир Путин в 2030 году по версии искусственного интеллекта. Фото: MIDJOURNEY

Российский диктатор Владимир Путин в 2030 году по версии искусственного интеллекта. Фото: MIDJOURNEY

На другом фото Путин в темной пижаме, с желтым и уставшим лицом. Российский диктатор изображен с костылями.

Российский диктатор Владимир Путин в 2030 году по версии искусственного интеллекта. Фото: MIDJOURNEY

Также Midjourney показал спящего диктатора РФ.

Российский диктатор Владимир Путин в 2030 году по версии искусственного интеллекта. Фото: MIDJOURNEY

Напомним, в российских Telegram-каналах в очередной раз появился фейк о смерти президента РФ Владимира Путина. Теперь говорят, что он умер от остановки сердца, а в России начинается переворот. Украинцы не стали долго ждать и уже отреагировали на это соответствующими мемами.

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Добавим, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что граждане Украины должны со сдержанностью реагировать на слухи о "смерти" президента РФ Владимира Путина.