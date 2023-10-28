Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Искусственный интеллект показал, как будет выглядеть Путин в 2030 году arrow

Искусственный интеллект показал, как будет выглядеть Путин в 2030 году

28 октября 2023 09:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Искусственный интеллект показал, как будет выглядеть Путин в 2030 году
Российский диктатор Владимир Путин в 2030 году по версии искусственного интеллекта. Фото: MIDJOURNEY
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Искусственный интеллект спрогнозировал, как будет выглядеть российский диктатор Владимир Путин в 2030 году. По версии Midjourney, он будет в инвалидной коляске и с серыми мешками под глазами.

Об этом сообщает Daily express.

Читайте также:

Путин в 2030 году

В 2030 году российскому диктатору исполнится 78 лет. На некоторых изображениях, сделанных ИИ, видно, как политика Путина повлияла на его физическое состояние.

Midjourney показал президента РФ в инвалидной коляске.

Владимир Путин в 2030 году по версии искусственного интеллекта
Российский диктатор Владимир Путин в 2030 году по версии искусственного интеллекта. Фото: MIDJOURNEY
Владимир Путин в 2030 году по версии искусственного интеллекта
Российский диктатор Владимир Путин в 2030 году по версии искусственного интеллекта. Фото: MIDJOURNEY

На другом фото Путин в темной пижаме, с желтым и уставшим лицом. Российский диктатор изображен с костылями.

Владимир Путин в 2030 году по версии искусственного интеллекта
Российский диктатор Владимир Путин в 2030 году по версии искусственного интеллекта. Фото: MIDJOURNEY

Также Midjourney показал спящего диктатора РФ.

Владимир Путин в 2030 году по версии искусственного интеллекта
Российский диктатор Владимир Путин в 2030 году по версии искусственного интеллекта. Фото: MIDJOURNEY

Напомним, в российских Telegram-каналах в очередной раз появился фейк о смерти президента РФ Владимира Путина. Теперь говорят, что он умер от остановки сердца, а в России начинается переворот. Украинцы не стали долго ждать и уже отреагировали на это соответствующими мемами.

Также мы писали, почему такие игры выгодны Кремлю и как они влияют на инфопространство.

Добавим, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что граждане Украины должны со сдержанностью реагировать на слухи о "смерти" президента РФ Владимира Путина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме