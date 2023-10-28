Штучний інтелект показав, який вигляд матиме Путін у 2030 році

Російський диктатор Володимир Путін у 2030 році за версією штучного інтелекту. Фото: MIDJOURNEY

Штучний інтелект спрогнозував, який вигляд матиме російський диктатор Володимир Путін у 2030 році. За версією Midjourney, він буде в інвалідному візку та з сірими мішками під очима.

Про це повідомляє Daily express.

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У 2030 році російському диктатору виповниться 78 років. На деяких зображеннях, які зробив ШІ, видно, як політика Путіна вплинула на його фізичний стан.

Midjourney показав президента РФ в інвалідному візку.

Російський диктатор Володимир Путін у 2030 році за версією штучного інтелекту. Фото: MIDJOURNEY

Російський диктатор Володимир Путін у 2030 році за версією штучного інтелекту. Фото: MIDJOURNEY

На іншому фото Путін в темній піжамі, з жовтим і втомленим обличчям. Російський диктатор зображений з милицями.

Російський диктатор Володимир Путін у 2030 році за версією штучного інтелекту. Фото: MIDJOURNEY

Також Midjourney показав диктатора РФ, який спить.

Російський диктатор Володимир Путін у 2030 році за версією штучного інтелекту. Фото: MIDJOURNEY

Нагадаємо, у російських Telegram-каналах вчергове з'явився фейк про смерть президента РФ Володимира Путіна. Тепер кажуть, що він "помер" від зупинки серця, а в Росії починається переворот. Українці не стали довго чекати та вже відреагували на це відповідними мемами.

Також ми писали, чому такі ігри вигідні для Кремля та як вони впливають на інфопростір.

Додамо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що громадяни України мають зі стриманістю реагувати на чутки щодо "смерті" президента РФ Володимира Путіна.