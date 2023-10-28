Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Штучний інтелект показав, який вигляд матиме Путін у 2030 році arrow

Штучний інтелект показав, який вигляд матиме Путін у 2030 році

28 жовтня 2023 09:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Штучний інтелект показав, який вигляд матиме Путін у 2030 році
Російський диктатор Володимир Путін у 2030 році за версією штучного інтелекту. Фото: MIDJOURNEY
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Штучний інтелект спрогнозував, який вигляд матиме російський диктатор Володимир Путін у 2030 році. За версією Midjourney, він буде в інвалідному візку та з сірими мішками під очима.

Про це повідомляє Daily express.

Читайте також:

Путін у 2030 році

У 2030 році російському диктатору виповниться 78 років. На деяких зображеннях, які зробив ШІ, видно, як політика Путіна вплинула на його фізичний стан.

Midjourney показав президента РФ в інвалідному візку.

Володимир Путін у 2030 році за версією штучного інтелекту
Російський диктатор Володимир Путін у 2030 році за версією штучного інтелекту. Фото: MIDJOURNEY
Володимир Путін у 2030 році за версією штучного інтелекту
Російський диктатор Володимир Путін у 2030 році за версією штучного інтелекту. Фото: MIDJOURNEY

На іншому фото Путін в темній піжамі, з жовтим і втомленим обличчям. Російський диктатор зображений з милицями.

Володимир Путін у 2030 році за версією штучного інтелекту
Російський диктатор Володимир Путін у 2030 році за версією штучного інтелекту. Фото: MIDJOURNEY

Також Midjourney показав диктатора РФ, який спить.

Володимир Путін у 2030 році за версією штучного інтелекту
Російський диктатор Володимир Путін у 2030 році за версією штучного інтелекту. Фото: MIDJOURNEY

Нагадаємо, у російських Telegram-каналах вчергове з'явився фейк про смерть президента РФ Володимира Путіна. Тепер кажуть, що він "помер" від зупинки серця, а в Росії починається переворот. Українці не стали довго чекати та вже відреагували на це відповідними мемами.

Також ми писали, чому такі ігри вигідні для Кремля та як вони впливають на інфопростір.

Додамо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що громадяни України мають зі стриманістю реагувати на чутки щодо "смерті" президента РФ Володимира Путіна. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі