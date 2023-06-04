Искусственный интеллект показал вид домов 2050 года
Футурологи утверждают, что к 2050 году архитектура может измениться кардинально. По их словам, стены можно будет по желанию сменить на окна и наоборот в один щелчок, повсюду можно установить сенсорные поверхности и капсулы для отдыха. Как это будет выглядеть показал ИИ.
Об этом сообщает DailyMail.
Как будут выглядеть дома в будущем
Футурологи отмечают, что к 2050 году в домах можно будет трансформировать стены, полы и потолки с помощью голосовых команд. Человекоподобные роботы, которые появятся благодаря технологиям Tesla и других компаний, будут ухаживать за вами и детьми, готовить еду и убирать.
По их словам, можно даже добавить голограмму звезды кулинарии для советов на кухне или известного сказочника в спальню к детям, который бы читал им свои книги.
Футурологи передали свои прогнозы искусственному интеллекту, сгенерировавшему изображение на их основе. И вот что мы можем видеть.
Напомним, что креативные видео и фотографии от искусственного интеллекта набирают в сети миллионные просмотры. Технологическое развитие человечества поражает и пластического хирурга Эдгара Каминского. Бывший мужчина рыжеволосой экссовременицы группы "НеАнгелы" превратил известных голливудских актеров в врачей благодаря нейросети.