Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Искусственный интеллект показал вид домов 2050 года arrow

Искусственный интеллект показал вид домов 2050 года

4 июня 2023 00:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Искусственный интеллект показал вид домов 2050 года
ИИ сгенерировал изображение дома в 2050 году. Фото: DailyMail
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Футурологи утверждают, что к 2050 году архитектура может измениться кардинально. По их словам, стены можно будет по желанию сменить на окна и наоборот в один щелчок, повсюду можно установить сенсорные поверхности и капсулы для отдыха. Как это будет выглядеть показал ИИ.

Об этом сообщает DailyMail.

Читайте также:

Как будут выглядеть дома в будущем

Футурологи отмечают, что к 2050 году в домах можно будет трансформировать стены, полы и потолки с помощью голосовых команд. Человекоподобные роботы, которые появятся благодаря технологиям Tesla и других компаний, будут ухаживать за вами и детьми, готовить еду и убирать.

По их словам, можно даже добавить голограмму звезды кулинарии для советов на кухне или известного сказочника в спальню к детям, который бы читал им свои книги.

Футурологи передали свои прогнозы искусственному интеллекту, сгенерировавшему изображение на их основе. И вот что мы можем видеть.

ИИ сгенерировал изображение дома в 2050 году. Фото: DailyMail
ИИ сгенерировал изображение дома в 2050 году. Фото: DailyMail
ИИ сгенерировал изображение дома в 2050 году. Фото: DailyMail
ИИ сгенерировал изображение дома в 2050 году. Фото: DailyMail
ИИ сгенерировал изображение дома в 2050 году. Фото: DailyMail
ИИ сгенерировал изображение дома в 2050 году. Фото: DailyMail
ИИ сгенерировал изображение дома в 2050 году. Фото: DailyMail

Напомним, что креативные видео и фотографии от искусственного интеллекта набирают в сети миллионные просмотры. Технологическое развитие человечества поражает и пластического хирурга Эдгара Каминского. Бывший мужчина рыжеволосой экссовременицы группы "НеАнгелы" превратил известных голливудских актеров в врачей благодаря нейросети.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас