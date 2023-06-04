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Штучний інтелект показав вигляд будинків 2050 року

4 червня 2023 00:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Штучний інтелект показав вигляд будинків 2050 року
ШІ згенерував зображення будинку 2050 року. Фото: DailyMail
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Футурологи стверджують, що до 2050 року архітектура може кардинально змінитися. За їхніми словами, стіни можна буде за бажанням змінити на вікна й навпаки в один клац, всюди можна встановити сенсорні поверхні та капсули для відпочинку. Як це виглядатиме показав ШІ.

Про це повідомляє DailyMail.

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Футурологи зазначають, що до 2050 року в будинках можна буде трансформувати стіни, підлогу й стелю за допомогою голосових команд. Людиноподібні роботи, що з'являться завдяки технологіям Tesla та інших компаній, доглядатимуть за вами та дітьми, готуватимуть їжу та прибиратимуть.

За їх словами, можна навіть буде додати голограму зірки кулінарії для порад на кухні чи відомого казкаря в спальню до дітей, який би читав їм свої книги.

Футурологи передали свої прогнози штучному інтелекту, який згенерував зображення на їх основі. І ось, що ми можемо бачити.

ШІ згенерував зображення будинку 2050 року. Фото: DailyMail
ШІ згенерував зображення будинку 2050 року. Фото: DailyMail
ШІ згенерував зображення будинку 2050 року. Фото: DailyMail
ШІ згенерував зображення будинку 2050 року. Фото: DailyMail
ШІ згенерував зображення будинку 2050 року. Фото: DailyMail
ШІ згенерував зображення будинку 2050 року. Фото: DailyMail
ШІ згенерував зображення будинку 2050 року. Фото: DailyMail

Нагадаємо, що креативні відео та фото від штучного інтелекту набирають в мережі мільйонні перегляди. Технологічний розвиток людства вражає і пластичного хірурга Едгара Камінського. Колишній чоловік рудоволосої ексучасниці гурту "НеАнгели" перевтілив відомих голлівудських акторів у лікарів завдяки нейромережі. 

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