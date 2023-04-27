Искусственный интеллект усилит военные беспилотники и самолеты: как это будет работать

Система RAIVEN на базе ШИ усилит военные дроны США. Фото: скриншот

Военно-промышленная компания из США Raytheon Technologies выпускает систему обнаружения и определения угроз на основе искусственного интеллекта под названием RAIVEN.

Об этом пишет издание Shephard Media.

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Оказывается, RAIVEN может идентифицировать угрозы в режиме реального времени с помощью оптических, спектральных камер и лидеров — устройств для обнаружения и определения расстояния до них, улавливая лучи света.

Как уверяют разработчики, искусственный интеллект самостоятельно выслеживает угрозы и определяет их тип, что снижает нагрузку на оператора и не отрывает его от управления самолетом.

Сообщается, что первая версия системы должна пройти полетные испытания в 2024 году.

Напомним, глава Комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов предложил привлечь к охране границ России гражданское население. Как признался депутат, военных подразделений РФ для этого не хватает.