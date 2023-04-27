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Штучний інтелект посилить військові безпілотники та літаки: як це працюватиме

27 квітня 2023 00:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Штучний інтелект посилить військові безпілотники та літаки: як це працюватиме
Система RAIVEN на базі ШІ посилить військові дрони США. Фото: скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Військово-промислова компанія із США Raytheon Technologies випускає систему виявлення та визначення загроз на базі штучного інтелекту під назвою RAIVEN.

Про це пише видання Shephard Media.

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Виявляється, RAIVEN може ідентифікувати загрози в режимі реального часу за допомогою оптичних, спектральних камер та лідерів — пристроїв для виявлення об'єктів та визначення відстані до них, уловлюючи промені світла.

Як запевняють розробники, штучний інтелект самостійно вистежує загрози та визначає їх тип, що знижує навантаження на оператора та не відриває його від кермування літаком.

Зазначається, що перша версія системи має пройти польотні випробування у 2024 році.

Нагадаємо, голова Комітету з оборони російської Держдуми Андрій Картаполов запропонував залучити до охорони кордонів Росії цивільне населення. Як зізнався депутат, військових підрозділів РФ для цього вже не вистачає.

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