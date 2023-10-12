Искусственный интеллект заговорил на древних языках: потрясающее видео

Древний шумерский является одним из языков, воспроизведенных искусственным интеллектом. Фото: Shutterstock.com.

Благодаря искусственному интеллекту (ШИ) теперь можно узнать, как звучали голоса людей в древности, когда они разговаривали. YouTube-канал Equator AI собрал серию видеороликов, демонстрирующих разные древние языки, такие как древнеанглийский, аккадский, шумерский и древнекитайский.

На YouTube-канале Equator AI собрано немало роликов.

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ИИ заговорил на древних языках

Ученые достигли того, что ИИ заговорил на древних языках. Для достижения этой цели они создали видео, демонстрирующие разные древние языки, такие как древнеанглийский, аккадский, шумерский и древнекитайский.

Для англоязычных людей древнеанглийский может быть самым ярким примером. Она разительно отличается от современного английского, на котором мы говорим сегодня.

Видеоролики на основе искусственного интеллекта Equator AI позволяют нам вернуться в прошлое и услышать, как звучали древние языки. Отличия от наших современных языков не только увлекают, но и открывают ценное окно в нашу лингвистическую историю.

Напомним, за первые 9 месяцев 2023 года Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка получил более 3 тысяч жалоб на нарушение языкового законодательства в Украине. Одесская область занимает третье место по количеству жалоб, уступив Киеву и Харьковской области.