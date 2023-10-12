Искусственный интеллект заговорил на древних языках: потрясающее видео
Благодаря искусственному интеллекту (ШИ) теперь можно узнать, как звучали голоса людей в древности, когда они разговаривали. YouTube-канал Equator AI собрал серию видеороликов, демонстрирующих разные древние языки, такие как древнеанглийский, аккадский, шумерский и древнекитайский.
На YouTube-канале Equator AI собрано немало роликов.
ИИ заговорил на древних языках
Ученые достигли того, что ИИ заговорил на древних языках. Для достижения этой цели они создали видео, демонстрирующие разные древние языки, такие как древнеанглийский, аккадский, шумерский и древнекитайский.
Для англоязычных людей древнеанглийский может быть самым ярким примером. Она разительно отличается от современного английского, на котором мы говорим сегодня.
Видеоролики на основе искусственного интеллекта Equator AI позволяют нам вернуться в прошлое и услышать, как звучали древние языки. Отличия от наших современных языков не только увлекают, но и открывают ценное окно в нашу лингвистическую историю.
Напомним, за первые 9 месяцев 2023 года Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка получил более 3 тысяч жалоб на нарушение языкового законодательства в Украине. Одесская область занимает третье место по количеству жалоб, уступив Киеву и Харьковской области.