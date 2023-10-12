Штучний інтелект заговорив древніми мовами: приголомшливе відео

Стародавня шумерська є однією з мов, відтворених штучним інтелектом. Фото: Shutterstock.com.

Завдяки штучному інтелекту (ШІ) тепер можна дізнатися, як звучали голоси людей у давнину, коли вони розмовляли. YouTube-канал Equator AI зібрав серію відеороликів, які демонструють різні стародавні мови, такі як давньоанглійська, аккадська, шумерська та давньокитайська.

На YouTube-каналі Equator AI зібрано чимало роликів.

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ШІ заговорив древніми мовами

Науковці досягли того, що ШІ заговорив давніми мовами. Для досягнення цієї мети вони створили відео, які демонструють різні стародавні мови, такі як давньоанглійська, аккадська, шумерська та давньокитайська.

Для англомовних людей давньоанглійська мова може бути найяскравішим прикладом. Вона разюче відрізняється від сучасної англійської, якою ми розмовляємо сьогодні.

Відеоролики на основі штучного інтелекту від Equator AI дозволяють нам повернутися в минуле і почути, як звучали стародавні мови. Відмінності від наших сучасних мов не тільки захоплюють, але й відкривають цінне вікно в нашу лінгвістичну історію.

Нагадаємо, за перші 9 місяців 2023 року Уповноважений з питань захисту державної мови отримав понад 3 тисячі скарг на порушення мовного законодавства в Україні. Одещина посідає третє місце за кількістю скарг, поступившись Києву та Харківській області.