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Искусственный интеллект заменит 200 редакторов немецкого таблоида Bild

22 июня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Искусственный интеллект заменит 200 редакторов немецкого таблоида Bild
Экземпляр немецкой газеты Bild. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Немецкий таблоид Bild хочет заменить несколько редакционных должностей искусственным интеллектом. Таким образом, на улице могут оказаться 200 работников издания.

Об этом говорится в письме издателя Bild — компании Axel Springer Verlag — к своим работникам. Сообщает издание Frankfurter Allgemeine.

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Немецкое издание прощается со своими работниками. Их заменит искусственный интеллект. Безработными могут остаться две сотни работников.

Как сообщили в издании, это предусмотрено программой сокращения и оптимизации. Таким образом, таблоид сможет сэкономить около 100 миллионов евро.

Сообщается, что должности редакторов, персонала печатного производства, заместителей редакторов, корректоров и фоторедакторов больше не будут такими, как сейчас.

Также в издании отмечают, что ИИ скоро будет лучше регировать на информацию, чем люди-журналисты.

К тому же, там считают, что на рынке сохранятся только те издатели, которые будут создавать лучший оригинальный контент, например журналистские расследования и получать эксклюзивные комментарии.

Напомним, ученые из Университета Клермонт-Гредуэйт (США) начали использовать искусственный интеллект для прогнозирования потенциальных музыкальных хитов.

Выяснилось, что вероятность успеха при определении потенциального хита составляла 69%, а алгоритм ИИ выдает результат с вероятностью 97,2%.

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