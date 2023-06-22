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Штучний інтелект замінить 200 редакторів німецького таблоїда Bild

22 червня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Штучний інтелект замінить 200 редакторів німецького таблоїда Bild
Примірник німецької газети Bild. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Німецький таблоїд Bild хоче замінити кілька редакційних посад штучним інтелектом. Таким чином, на вулиці можуть опинитися 200 працівників видання. 

Про це йдеться в листі видавця Bild — компанії Axel Springer Verlag — до своїх працівників. Повідомляє видання Frankfurter Allgemeine

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Німецьке видання прощається зі своїми працівниками. Їх замінить штучний інтелект. Безробітними можуть залишитися дві сотні працівників.

Як повідомили у виданні, це передбачено програмою скорочення та оптимізації. Таким чином таблоїд зможе заощадити близько 100 мільйонів євро.

Повідомляється, що посади редакторів, персоналу друкованого виробництва, заступників редакторів, коректорів і фоторедакторів більше не будуть такими, як зараз. 

Також у виданні зазначають, що ШІ невдовзі буде краще регувати на інформацію, ніж люди-журналісти.

До того ж там вважають, що на ринку збережуться лише ті видавці, які створюватимуть кращий оригінальний контент, наприклад журналістські розслідування та отримувати ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, науковці з Університету Клермонт-Грэдуэйт (США) почали використовують штучний інтелект для прогнозування потенційних музичних хітів.

З'ясувалося, що ймовірність успіху при визначенні потенційного хіта становила 69%, а алгоритм ШІ видає результат з ймовірністю 97,2%.

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