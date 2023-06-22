Штучний інтелект замінить 200 редакторів німецького таблоїда Bild

Примірник німецької газети Bild. Фото: Google

Німецький таблоїд Bild хоче замінити кілька редакційних посад штучним інтелектом. Таким чином, на вулиці можуть опинитися 200 працівників видання.

Про це йдеться в листі видавця Bild — компанії Axel Springer Verlag — до своїх працівників. Повідомляє видання Frankfurter Allgemeine.

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ШІ замість замінить редакторів

Німецьке видання прощається зі своїми працівниками. Їх замінить штучний інтелект. Безробітними можуть залишитися дві сотні працівників.

Як повідомили у виданні, це передбачено програмою скорочення та оптимізації. Таким чином таблоїд зможе заощадити близько 100 мільйонів євро.

Повідомляється, що посади редакторів, персоналу друкованого виробництва, заступників редакторів, коректорів і фоторедакторів більше не будуть такими, як зараз.

Також у виданні зазначають, що ШІ невдовзі буде краще регувати на інформацію, ніж люди-журналісти.

До того ж там вважають, що на ринку збережуться лише ті видавці, які створюватимуть кращий оригінальний контент, наприклад журналістські розслідування та отримувати ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, науковці з Університету Клермонт-Грэдуэйт (США) почали використовують штучний інтелект для прогнозування потенційних музичних хітів.

З'ясувалося, що ймовірність успіху при визначенні потенційного хіта становила 69%, а алгоритм ШІ видає результат з ймовірністю 97,2%.