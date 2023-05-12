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Ищите женщину: Илон Маск заявил о новом гендиректоре Twitter

12 мая 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ищите женщину: Илон Маск заявил о новом гендиректоре Twitter
Владелец Twitter Илон Маск. Фото: Reuters
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Илон Маск заявил, что нашел нового генерального директора для Twitter. Им будет женщина, и она начнет работать примерно через шесть недель.

Об этом Илон Маск сообщил в Twitter.

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"Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора для X/Twitter. Она начнет работать примерно через 6 недель!", — написал Маск в Twitter.

Что это за женщина, Илон Маск в сообщении не уточнил. Сам миллиардер намерен перейти на должность исполнительного председателя и технического директора.

Заметим, Акции Tesla Inc в четверг повысились на 2,1%, поскольку этот шаг развеял некоторые тревоги инвесторов производителя электромобилей относительно времени, которое Маск посвятил Twitter. Маск также управляет ракетной компанией SpaceX.

Также добавим, что о своем желании перейти на должность исполнительного директора Маск заявил в ноябре прошлого года. Объяснил, что хочет меньше уделять времени Twitter и найти нового руководителя.

Напомним, Илон Маск анонсировал новые возможности соцсети Twitter. В ней скоро можно будет совершать звонки, в том числе и с использованием видео, как в Facebook или Instagram.

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