Шукайте жінку: Ілон Маск заявив про нового гендиректора Twitter

Власник Twitter Ілон Маск. Фото: Reuters

Ілон Маск заявив, що знайшов нового генерального директора для Twitter. Ним буде жінка, і вона почне працювати приблизно за шість тижнів.

Про це Ілон Маск повідомив у Twitter.

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"Радий повідомити, що я найняв нового генерального директора для X/Twitter. Вона почне працювати приблизно через 6 тижнів!", — написав Маск у Twitter.

Що це за жінка, Ілон Маск у повідомленні не уточнив. Сам мільярдер планує перейти на посаду виконавчого голови та технічного директора.

Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter. Він повідомив, що на цій посаді його замінить інша людина, прізвище якої поки що не назвав.



Сам Маск буде обіймати місце виконавчого голови та технічного директора. pic.twitter.com/uIe6nRsVOz — ҐРУНТ (@grntmedia) May 11, 2023

Зауважимо, Акції Tesla Inc у четвер підвищилися на 2,1%, оскільки цей крок розвіяв деякі занепокоєння інвесторів виробника електромобілів щодо часу, який Маск присвятив зміні Twitter. Маск також керує ракетною компанією SpaceX.

Також додамо, що про своє бажання перейти на посаду виконавчого директора Маск заявивще у листопаді минулого року. Пояснив, що хоче скоротити свій час у Twitter і врешті-решт знайти нового керівника.

Нагадаємо, Ілон Маск анонсував нові можливості соцмережі Twitter. В ній скоро можна буде здійснювати дзвінки, зокрема, і з використанням відео, як у Facebook чи Instagram.