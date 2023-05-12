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Шукайте жінку: Ілон Маск заявив про нового гендиректора Twitter

12 травня 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Шукайте жінку: Ілон Маск заявив про нового гендиректора Twitter
Власник Twitter Ілон Маск. Фото: Reuters
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ілон Маск заявив, що знайшов нового генерального директора для Twitter. Ним буде жінка, і вона почне працювати приблизно за шість тижнів.

Про це Ілон Маск повідомив у Twitter.

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"Радий повідомити, що я найняв нового генерального директора для X/Twitter. Вона почне працювати приблизно через 6 тижнів!", — написав Маск у Twitter.

Що це за жінка, Ілон Маск у повідомленні не уточнив. Сам мільярдер планує перейти на посаду виконавчого голови та технічного директора.

Зауважимо, Акції Tesla Inc у четвер підвищилися на 2,1%, оскільки цей крок розвіяв деякі занепокоєння інвесторів виробника електромобілів щодо часу, який Маск присвятив зміні Twitter. Маск також керує ракетною компанією SpaceX.

Також додамо, що про своє бажання перейти на посаду виконавчого директора Маск заявивще у листопаді минулого року. Пояснив, що хоче скоротити свій час у Twitter і врешті-решт знайти нового керівника.

Нагадаємо, Ілон Маск анонсував нові можливості соцмережі Twitter. В ній скоро можна буде здійснювати дзвінки, зокрема, і з використанням відео, як у Facebook чи Instagram.

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