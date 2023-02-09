Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow IT arrow Скандал вокруг чат-бота ChatGPT: что не так с приложением arrow

Скандал вокруг чат-бота ChatGPT: что не так с приложением

9 февраля 2023 21:26
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Чат-бот ChatGPT уличили в предвзятости — что не так с приложением
Приложение обвиняют в "левых" предубеждениях
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Пользователи нового чат-бота ChatGPT обвиняют его в предвзятости. В частности, приложение отказывается отвечать на вопросы о положительных качествах Трампа, но легко справилось с аналогичным запросом о Байдене.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Читайте также:

Детали скандала

Известно, что ChatGPT создан компанией OpenAI из Сан-Франциско. Это приложение может работать с огромным количеством текста, отвечая на вопросы. Впрочем, пользователи заметили одну интересную вещь, что ChatGPT имеет несколько "левые" предубеждения. В частности, программа отказалась хвалить экс-президента США Дональда Трампа, зато с таким запросом о действующем главе Белого дома ChatGPT справился.

Кроме того, чат-бот ответил, что не рассказывал бы анекдоты о женщинах, поскольку это было бы "оскорбительным или неуместным", но с удовольствием сделал бы это в отношении мужчин.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признал, что эта технология имеет определенные ограничения, но они внедрены, чтобы система не придумывала "некоторые факты".

"Мы знаем, что ChatGPT имеет недостатки предвзятости, и работаем над его улучшением. Мы работаем над улучшением настроек по умолчанию, чтобы они стали более нейтральными… это сложнее, чем кажется, и нам понадобится некоторое время, чтобы сделать это правильно", — сказал он.

Как известно, чат-бот ChatGPT стал самым популярным приложением в мире. Только через два месяца нейросеть набрала 100 млн активных пользователей.

В среднем у ChatGPT в январе было около 13 млн уникальных пользователей ежедневно, что более чем вдвое превышает показатели декабря. Ежемесячная аудитория ChatGPT уже составляет 100 млн пользователей. И это при том, что приложение пока не работает во всех странах и нативно поддерживает только английский язык.

К примеру, приложение TikTok достигло таких показателей только через девять месяцев, а в Instagram на это ушло 2,5 года.

Напомним, ранее мы писали, что в Колумбии судья использовал ChatGPT для вынесения приговора.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:00 Россияне атаковали ряд энергетических объектов в нескольких областях: где самая сложная ситуация

12:58 В результате обстрела Харькова ранены 8 человек

12:54 Подоляк на фоне массированного обстрела рф призвал Запад дать Украине ракеты большой дальности

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Новина з відео

12:45 Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:42 В Украине завершилась масштабная воздушная тревога: последствия ракетной атаки рф

12:41 Ощадбанк снимает комиссию с неактивированных карт украинцев: детали

12:37 Кличко рассказал, сколько сегодня ракет сбили над Киевом

12:35 Во Львовской области обезвреживают вражескую ракету: движение транспортных средств перекрыли

12:35 Юрист объяснил, почему будет нелегко конфисковать в пользу Украины активы российских олигархов

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Новина з відео

12:45 Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Украине масштабная воздушная тревога: что известно о запуске ракет

Новина з відео

06:15 Алина Байкова оригинально унизила путина на открытии Недели моды в Нью-Йорке

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:46 Оборонные потребности, формула мира и членство в ЕС: Зеленский рассказал о деталях визита в Брюссель

Новина з відео

19:31 "За правильное дело": пропагандистка Симоньян призвала россиян умирать на фронте

Новина з відео

18:33 В КМВА показали последствия взрыва на территории бывшего завода

Новина з відео

18:05 "Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Актуальное по теме

None 10 Февраль 12:48

Россияне атаковали ряд энергетических объектов в нескольких областях: где самая сложная ситуация

None 10 Февраль 12:56

Подоляк на фоне массированного обстрела рф призвал Запад дать Украине ракеты большой дальности

None 10 Февраль 12:48

HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

None 10 Февраль 12:32

Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB