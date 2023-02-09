Чат-бот ChatGPT уличили в предвзятости — что не так с приложением

Приложение обвиняют в "левых" предубеждениях

Пользователи нового чат-бота ChatGPT обвиняют его в предвзятости. В частности, приложение отказывается отвечать на вопросы о положительных качествах Трампа, но легко справилось с аналогичным запросом о Байдене.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Детали скандала

Известно, что ChatGPT создан компанией OpenAI из Сан-Франциско. Это приложение может работать с огромным количеством текста, отвечая на вопросы. Впрочем, пользователи заметили одну интересную вещь, что ChatGPT имеет несколько "левые" предубеждения. В частности, программа отказалась хвалить экс-президента США Дональда Трампа, зато с таким запросом о действующем главе Белого дома ChatGPT справился.

Кроме того, чат-бот ответил, что не рассказывал бы анекдоты о женщинах, поскольку это было бы "оскорбительным или неуместным", но с удовольствием сделал бы это в отношении мужчин.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признал, что эта технология имеет определенные ограничения, но они внедрены, чтобы система не придумывала "некоторые факты".

"Мы знаем, что ChatGPT имеет недостатки предвзятости, и работаем над его улучшением. Мы работаем над улучшением настроек по умолчанию, чтобы они стали более нейтральными… это сложнее, чем кажется, и нам понадобится некоторое время, чтобы сделать это правильно", — сказал он.

Как известно, чат-бот ChatGPT стал самым популярным приложением в мире. Только через два месяца нейросеть набрала 100 млн активных пользователей.

В среднем у ChatGPT в январе было около 13 млн уникальных пользователей ежедневно, что более чем вдвое превышает показатели декабря. Ежемесячная аудитория ChatGPT уже составляет 100 млн пользователей. И это при том, что приложение пока не работает во всех странах и нативно поддерживает только английский язык.

К примеру, приложение TikTok достигло таких показателей только через девять месяцев, а в Instagram на это ушло 2,5 года.

Напомним, ранее мы писали, что в Колумбии судья использовал ChatGPT для вынесения приговора.