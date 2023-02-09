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Скандал довкола чат-боту ChatGPT: що не так із застосунком

9 лютого 2023 21:26
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Чат-бот ChatGPT викрили в упередженості — що не так із додатком
Застосунок звинувачують у "лівих" упередженнях
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Користувачі нового чат-боту ChatGPT звинувачують його в упередженості. Зокрема, застосунок відмовляється відповідати на запитання щодо позитивних якостей Трампа, але легко впорався з аналогічним запитом про Байдена.

Про це пише британське видання Daily Mail.

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Деталі скандалу

Відомо, що ChatGPT створений компанією OpenAI із Сан-Франциско. Цей застосунок може працювати з величезною кількістю тексту, відповідаючи на запитання. Втім користувачі помітили одну цікаву річ, що ChatGPT має дещо "ліві" упередження. Зокрема, програма відмовилася хвалити експрезидента США Дональда Трампа, натомість із таким запитом щодо чинного очільника Білого дому ChatGPT впорався.

Окрім того, чат-бот відповів, що не розповідав би анекдоти про жінок, оскільки це було б "образливим або недоречним", але із задоволенням зробив би це щодо чоловіків.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман визнав, що ця технологія має певні обмеження, але вони запроваджені  аби система не вигадувала "деякі факти".

"Ми знаємо, що ChatGPT має недоліки щодо упередженості, і працюємо над його покращенням. Ми працюємо над покращенням налаштувань за замовчуванням, щоб вони стали більш нейтральними… це складніше, ніж здається, і нам знадобиться деякий час, щоб зробити це правильно", — сказав він.

Як відомо, чат-бот ChatGPT став найпопулярнішим застосунком у світі. Лише за два місяці нейромережа набрала 100 млн активних користувачів. 

У середньому у ChatGPT в січні було близько 13 млн унікальних користувачів щодня, що більш ніж удвічі перевищує показники грудня. Щомісячна аудиторія ChatGPT вже становить 100 млн користувачів. І це при тому, що застосунок поки не працює у всіх країнах і нативно підтримує тільки англійську мову.

До прикладу, застосунок TikTok досяг таких показників лише через дев'ять місяців, а в Instagram на це пішло 2,5 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Колумбії суддя використав ChatGPT для ухвалення вироку.

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