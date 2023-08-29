Сколько зарабатывает платформа OnlyFans и что известно о ее владельце, — расследование СМИ

Владелец платформы OnlyFans Леонид Радвинский. Фото: OnlyFans

Офис социальной платформы OnlyFans базируется в столице Великобритании Лондоне. Создатели контента запустили на ресурсе услугу платной подписки, позволяющую пользователям предоставлять эксклюзивный контент своим подписчикам. В августе 2023 года представители платформы заявили, что доходы компании до уплаты налогов достигли 525 миллионов долларов.

Об этом говорится в расследовании BBC.

Читайте также:

Что известно о владельце OnlyFans

Журналистский материал посвящен прибылям платформы и ее владельцу — Леониду Радвинскому, 41-летнему американскому бизнесмену украинского происхождения. Издание проанализировало открытые источники, создав небольшой профайл Радвинского, а также подсчитало, сколько именно бизнесмен получает благодаря OnlyFans.

BBC обратило внимание, что OnlyFans — не первый бизнес Радвинского. До покупки OnlyFans предприниматель владел Cybertania — сайтом по реферальному бизнесу, который привлекал новых клиентов благодаря предыдущим рекомендациям. Эта платформа, в частности, предоставляла пользователям доступ к запароленному контенту.

В настоящее время предприниматель проживает в США, а именно "в солнечной Флориде". Но его компания Fenix International Ltd, которой принадлежит OnlyFans, зарегистрирована в Великобритании. Предыдущие владельцы платформы Гай и Тим Стокели, у которых Радвинский выкупил 75% акций в 2018 году, вышли из этого бизнеса в декабре 2021 года.

Сколько зарабатывает OnlyFans

В течение 2022 года пользователи OnlyFans потратили там 5,55 миллиарда долларов. По состоянию на 30 ноября 2022 года доход платформы вырос на 16%. Для сравнения, за тот же период 2021 года сервис заработал 4,8 миллиарда долларов. За предоставление платформы для креаторов OnlyFans берет 20% прибыли, все остальное получают создатели контента.

В августе 2023 года представители платформы заявили, что доходы компании до уплаты налогов достигли 525 миллионов долларов по сравнению с 423 миллионами в 2022 году.

По подсчетам Bloomberg, "за последний год Радвинский получил 338 миллионов долларов дивидендов по прибыли OnlyFans".

Также за последний год на OnlyFans возросло количество создателей контента — на 50%, до 3,2 миллиона. Количество подписчиков платформы в настоящее время составляет 239 миллионов человек.

Считало BBC и то, сколько Радвинский доначит Украине. Делает он это в криптовалюте и по CoinDesk, общая сумма его пожертвований в 2022 году составила 1,3 миллиона долларов.

В украинский бюджет OnlyFans уплатила 928 200 долларов (34 миллиона гривен) "налога на Google" за первые два квартала 2023 года.

Ранее мы рассказывали, что бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в апреле 2023 открыл ФЛП. Теперь главным направлением деятельности экс-чиновника является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.