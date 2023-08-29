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Скільки заробляє платформа OnlyFans і що відомо про її власника, — розслідування ЗМІ

29 серпня 2023 17:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Скільки заробляє платформа OnlyFans і що відомо про її власника, — розслідування ЗМІ
Власник платформи OnlyFans Леонід Радвінський. Фото: OnlyFans
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Офіс соціальної платформи OnlyFans базується в столиці Великої Британії Лондоні. Творці контенту запустили на ресурсі послугу платної підписки, що дає змогу користувачам надавати ексклюзивний контент своїм підписникам. У серпні 2023 року представники платформи заявили, що прибутки компанії до сплати податків сягнули 525 мільйонів доларів.

Про це йдеться у розслідуванні BBC.

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Що відомо про власника OnlyFans

Журналістський матеріал присвячений прибуткам платформи та її власнику Леоніду Радвінському, 41-річному американському бізнесмену українського походження. Видання проаналізувало відкриті джерела, створивши невеликий профайл Радвінського, а також підрахувало, скільки саме бізнесмен отримує завдяки OnlyFans.

BBC звернуло увагу, що OnlyFans не є першим бізнесом Радвінського. До придбання OnlyFans підприємець володів Cybertania — сайтом з реферального бізнесу, який залучав нових клієнтів завдяки рекомендаціям попередніх. Та платформа, зокрема, надавала користувачам доступ до запароленого контенту.

Наразі підприємець проживає у США, а саме "у сонячній Флориді". Але його компанія Fenix International Ltd, якій належить OnlyFans, зареєстрована у Великій Британії. Попередні власники платформи Гай та Тім Стокелі, у яких Радвінський викупив 75% акцій у 2018 році, вийшли з цього бізнесу в грудні 2021 року.

Скільки заробляє OnlyFans

Протягом 2022 року користувачі OnlyFans витратили там 5,55 мільярда доларів. Станом на 30 листопада 2022 року дохід платформи зріс на 16%. Для порівняння — за той самий період 2021 року сервіс заробив 4,8 мільярда доларів. За надання платформи для креаторів OnlyFans бере 20% прибутку, все інше отримують творці контенту.

У серпні 2023 року представники платформи заявили, що прибутки компанії до сплати податків сягнули 525 мільйонів доларів порівняно із 423 мільйонами у 2022-му.

За підрахунками Bloomberg, "за останній рік Радвінський отримав 338 мільйонів доларів дивідендів з прибутку OnlyFans".

Також протягом останнього року на OnlyFans зросла кількість творців контенту — на 50%, до 3,2 мільйона. Кількість підписників платформи наразі становить 239 мільйонів осіб.

Порахувало ВВС й те, скільки Радвінський донатить Україні. Робить він це у криптовалюті й, згідно із CoinDesk, загальна сума його пожертв у 2022 році становила 1,3 мільйона доларів.

В український бюджет OnlyFans сплатила 928 200 доларів (34 мільйони гривень) "податку на Google" за перші два квартали 2023 року.

Раніше ми розповідали, що колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов у квітні 2023 року відкрив ФОП. Тепер головним напрямом діяльності експосадовця є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

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