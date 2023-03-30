Британские ученые обнаружили одну из самых больших черных дыр во всей Вселенной

Черная дыра

Ученые из Даремского университета Великобритании обнаружили, что известная ранее черная дыра Abell 1201 BCG на самом деле является одной из крупнейших черных дыр во Вселенной. Ее масса находится на грани теоретических возможностей этих космических объектов.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Одна из самых больших черных дыр Вселенной

Ученые из британского Даремского университета сделали сенсационное открытие по поводу известной ранее черной дыры в скоплении галактик Abell 1201.

Посредством современных технологий удалось уточнить ее массу. Черная дыра Abell 1201 BCG оказалась аж в 32,7 млрд раз тяжелее Солнца. Ранее астрономы считали, что преимущество Abell 1201 BCG наш нашим космическим светилом составляет всего 19 млрд раз.

Эта сверхмассивная черная дыра расположена в 2,7 млрд световых лет от Земли.

Комментарий исследователей

Физик Джеймс Найтингейл из Даремского университета, являющийся одним из авторов этого открытия, объяснил значимость полученной информации.

"Эта конкретная черная дыра [...] является одной из крупнейших из когда-либо обнаруживавшихся и находится на верхней границе того, насколько теоретически могут стать черные дыры, поэтому это чрезвычайно увлекательное открытие", — отметил Найтингейл.

Напомним, в 2021 году впервые в истории астрономам удалось снять плазму, которую выпускает сверхмассивная черная дыра.

Фото: ESA/Hubble