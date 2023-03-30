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​​​​​​​Британські науковці виявили одну з найбільших чорних дір у всьому Всесвіті

30 березня 2023 10:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чорна діра
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Науковці з Даремського університету Великої Британії виявили, що відома раніше чорна діра Abell 1201 BCG є насправді однією із найбільших чорних дір у Всесвіті. Її маса перебуває на межі теоретичних можливостей цих космічних об’єктів.

Про це повідомило видання Science Alert.

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Одна з найбільших чорних дір Всесвіту

Науковці із британського Даремського університету зробили сенсаційне відкриття щодо відомої раніше чорної діри в скупченні галактик Abell 1201.

За допомогою сучасних технологій вдалося уточнити її масу. Чорна діра Abell 1201 BCG виявилася аж у 32,7 млрд разів важчою за Сонце. Раніше астрономи вважали, що перевага Abell 1201 BCG наш нашим космічним світилом складає усього 19 млрд разів.

Ця надмасивна чорна діра розташована на відстані 2,7 млрд світлових років від Землі.

Коментар дослідників

Фізик Джеймс Найтінгейл з Даремського університету, який є одним із авторів цього відкриття, пояснив значимість отриманої інформації.

"Ця конкретна чорна діра [...] є однією з найбільших з усіх, які коли-небудь виявляли, і знаходиться на верхній межі того, наскільки теоретично можуть стати чорні діри, тому це надзвичайно захоплююче відкриття", — зазначив Найтінгейл.

Нагадаємо, 2021 року уперше в історії астрономам вдалося зафільмувати плазму, яку випускає надмасивна чорна діра.

Фото: ESA/Hubble

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