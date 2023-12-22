Очереди на границе с Молдовой и Румынией — ситуация в Одесской области

Пробки возле Паланки. Фото: скриншот

На утро 22 декабря на выезде из Украины в Румынию зафиксированы незначительные пробки в пределах Сафьян и Броски. Добраться без проблем можно и в Молдову, поскольку не наблюдается значительного скопления машин на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное".

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Утром 22 декабря на границе наблюдаются незначительные очереди на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Путешествие на молдавскую границу продлится 1 час и 3 минуты.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

В Румынию 22 декабря можно добраться без очереди. Несмотря на это, незначительные пробки зафиксированы на международной трассе М-18 на юге Одесской области возле Сафьян и Броски. Впрочем, на трафик это не влияет. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 15 минут.

Напомним, на сегодня, 22 декабря, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.