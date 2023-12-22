Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Очереди на границе с Молдовой и Румынией — ситуация в Одесской области arrow

Очереди на границе с Молдовой и Румынией — ситуация в Одесской области

22 декабря 2023 07:08
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Очереди на границе с Молдовой и Румынией — ситуация в Одесской области
Пробки возле Паланки. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

На утро 22 декабря на выезде из Украины в Румынию зафиксированы незначительные пробки в пределах Сафьян и Броски. Добраться без проблем можно и в Молдову, поскольку не наблюдается значительного скопления машин на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное".

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

Утром 22 декабря на границе наблюдаются незначительные очереди на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Путешествие на молдавскую границу продлится 1 час и 3 минуты.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

В Румынию 22 декабря можно добраться без очереди. Несмотря на это, незначительные пробки зафиксированы на международной трассе М-18 на юге Одесской области возле Сафьян и Броски. Впрочем, на трафик это не влияет. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 15 минут.

Напомним, на сегодня, 22 декабря, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме