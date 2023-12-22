Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на Одещині

Затори біля Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 22 грудня на виїзді з України до Румунії зафіксовані незначні затори у межах Саф'ян та Броски. Добратися без проблем можна і до Молдови, оскільки не спостерігається значного скупчення машин на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне".

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

На ранок 22 грудня на кордоні спостерігаються незначні черги на пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Подорож до молдовського кордону триватиме 1 годину та 3 хвилини.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

До Румунії 22 грудня можна дістатися без черги. Попри це, незначні затори зафіксовані на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області біля Саф'ян та Броски. Утім, на трафік це не впливає. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 15 хвилин.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 22 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.