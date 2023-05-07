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Почему женщины должны быть первыми космонавтами на Марсе

7 мая 2023 05:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Почему женщины должны быть первыми космонавтами на Марсе
Женщины улетят на Марс. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно появилось исследование о том, что первый экипаж, который отправится на Марс , должен состоять из женщин. Такие компании, как SpaceX и NASA, уже начали отбор космонавток для путешествия на Марс.

Об этом сообщает Portaltele.

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Почему именно женщины

Статистика показывает, что на Международной космической станции мужчины и женщины гендерно сравнялись, то есть сегодня улететь в космос может любой зависим от пола. Однако, по мнению ученых в миссии на Марс, должны лететь только женщины-астронавтки.

"Под руководством Джонатана П. Р. Скотта из Института медицины пространственной физиологии во Франции команда обнаружила, что мужчины-космонавты потребляют гораздо больше ресурсов, чем женщины. Соответственно, в команде, состоящей из мужчин по сравнению с женщинами, общее потребление энергии увеличивается на 30%, потребление кислорода на 60%, образование углекислого газа на 60% и потребность в воде на 17%", — отмечает издание.

Сохранение любых ресурсов во время миссии на Марс, которая может длиться месяцами, может позволить астронавтам улучшить свое здоровье и успешно выполнить миссию на Красную планету.

По данным на август 2022 года, из 621 вышедших в космос астронавта лишь 70 были женщинами.

Напомним, что недавно ученым удалось сделать еще один шаг в направлении исследования Красной планеты — они узнали, из чего состоит марсианское ядро. С помощью сейсмических данных, собираемых марсоходом InSight в течение четырех лет, ученые составили первую детальную карту внутренней структуры Марса.

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