Чому жінки мають бути першими космонавтами на Марсі

Жінки полетять на Марс. Фото: freepik.com

Нещодавно з'явилося дослідження про те, що перший екіпаж, який відправиться на Марс, повинен складатися з жінок. Такі компанії як SpaceX та NASA вже почали відбір космонавток для подорожі на Марс.

Про це повідомляє Portaltele.

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Чому саме жінки

Статистика показує, що на Міжнародній космічній станції чоловіки та жінки гендерно зрівнялися, тобто сьогодні полетіти в космос може будь-хто не залежно від статі. Однак, наразі на думку вчених у місії на Марс повинні летіти лише жінки-астронавтки.

"Під керівництвом Джонатана П. Р. Скотта з Інституту медицини просторової фізіології у Франції команда виявила, що чоловіки-космонавти споживають набагато більше ресурсів, ніж жінки. Відповідно, у команді, що складається з чоловіків, порівняно з жінками, загальне споживання енергії збільшується на 30%, споживання кисню на 60%, утворення вуглекислого газу на 60% і потреба у воді на 17%", — зазначає видання.

Збереження будь-яких ресурсів під час місії на Марс, яка може тривати місяцями, може дозволити астронавтам покращити своє здоров'я і успішно виконати місію на Червону планету.

За даними на серпень 2022 року, з 621 астронавта, які вийшли в космос, лише 70 були жінками.

Нагадаємо, що нещодавно науковцям вдалося зробити ще один крок у напрямку дослідження Червоної планети — вони дізналися, з чого складається марсіанське ядро. За допомогою сейсмічних даних, які марсохід InSight збирав протягом чотирьох років, вчені склали першу детальну карту внутрішньої структури Марса.