Чому жінки мають бути першими космонавтами на Марсі
Нещодавно з'явилося дослідження про те, що перший екіпаж, який відправиться на Марс, повинен складатися з жінок. Такі компанії як SpaceX та NASA вже почали відбір космонавток для подорожі на Марс.
Про це повідомляє Portaltele.
Чому саме жінки
Статистика показує, що на Міжнародній космічній станції чоловіки та жінки гендерно зрівнялися, тобто сьогодні полетіти в космос може будь-хто не залежно від статі. Однак, наразі на думку вчених у місії на Марс повинні летіти лише жінки-астронавтки.
"Під керівництвом Джонатана П. Р. Скотта з Інституту медицини просторової фізіології у Франції команда виявила, що чоловіки-космонавти споживають набагато більше ресурсів, ніж жінки. Відповідно, у команді, що складається з чоловіків, порівняно з жінками, загальне споживання енергії збільшується на 30%, споживання кисню на 60%, утворення вуглекислого газу на 60% і потреба у воді на 17%", — зазначає видання.
Збереження будь-яких ресурсів під час місії на Марс, яка може тривати місяцями, може дозволити астронавтам покращити своє здоров'я і успішно виконати місію на Червону планету.
За даними на серпень 2022 року, з 621 астронавта, які вийшли в космос, лише 70 були жінками.
Нагадаємо, що нещодавно науковцям вдалося зробити ще один крок у напрямку дослідження Червоної планети — вони дізналися, з чого складається марсіанське ядро. За допомогою сейсмічних даних, які марсохід InSight збирав протягом чотирьох років, вчені склали першу детальну карту внутрішньої структури Марса.