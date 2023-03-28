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Исследователи обнаружили на поверхности Луны огромное количество воды

28 марта 2023 18:08
- Анна-Карина Белоткач
На Луне обнаружили воду
- Анна-Карина Белоткач

На Луне обнаружили большое количество воды. Исследователи совершили увлекательное открытие, которое потенциально может изменить наше понимание истории Луны.

Об этом сообщает NNews.

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Вода на Луне

Команда ученых обнаружила доказательства наличия огромного количества воды на поверхности Луны, которая может быть сконцентрирована в небольших карманах или резервуарах.

Это открытие важно, поскольку вода является критически важным ресурсом для будущих пилотируемых миссий на Луну, поскольку ее можно использовать для питья, выращивания растений и даже как топливо для ракет. Наличие воды на Луне может дать важные подсказки о происхождении Солнечной системы и эволюцию нашего ближайшего соседа в космосе.

Исследовательская группа использовала данные космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) для анализа поверхности Луны. Они сосредоточились на типе молекулы под названием гидроксил, состоящей из одного атома водорода и одного атома кислорода и являющегося ключевым компонентом воды.

Луна с водой

Молекулы гидроксила находятся в гораздо больших количествах, чем считалось ранее, особенно в полярных регионах Луны отмечает команда. Ученые предполагают, что этот гидроксил может быть связан с минералами в лунной почве, такими как глина, которая может являться потенциальным источником воды.

Исследователи предостерегают, что их выводы не обязательно означают, что на Луне есть множество жидкой воды. Но вода, вероятно, присутствует в виде льда, для добычи и использования которого понадобится специализированное оборудование.

Кроме того, открытие большого количества воды на Луне является увлекательным событием, которое может иметь значительные последствия для будущих лунных миссий. В частности, это может облегчить и сделать более экономически эффективным установление постоянного человеческого присутствия на Луне, поскольку астронавты могут использовать местные ресурсы для своих нужд.

Молекулы

Ученые обобщают, что новое исследование углубляет наше понимание Луны и ее истории и может проложить путь к новым открытиям и миссиям в будущем.

Напомним, что ранее группа ученых из Испании представила первое тщательное исследование эволюции облаков Венеры, в частности, гигантской атмосферной волны с появлением "цунами", которое распространяется в глубоких облаках планеты. Считается, что эта волна может играть немаловажную роль в ускорении быстрого движения атмосферы Венеры.

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