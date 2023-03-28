Исследователи обнаружили на поверхности Луны огромное количество воды

На Луне обнаружили воду

Это открытие важно, поскольку вода является критически важным ресурсом для будущих пилотируемых миссий на Луну, поскольку ее можно использовать для питья, выращивания растений и даже как топливо для ракет. Наличие воды на Луне может дать важные подсказки о происхождении Солнечной системы и эволюцию нашего ближайшего соседа в космосе.

Исследовательская группа использовала данные космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) для анализа поверхности Луны. Они сосредоточились на типе молекулы под названием гидроксил, состоящей из одного атома водорода и одного атома кислорода и являющегося ключевым компонентом воды.

Молекулы гидроксила находятся в гораздо больших количествах, чем считалось ранее, особенно в полярных регионах Луны отмечает команда. Ученые предполагают, что этот гидроксил может быть связан с минералами в лунной почве, такими как глина, которая может являться потенциальным источником воды.

Исследователи предостерегают, что их выводы не обязательно означают, что на Луне есть множество жидкой воды. Но вода, вероятно, присутствует в виде льда, для добычи и использования которого понадобится специализированное оборудование.

Кроме того, открытие большого количества воды на Луне является увлекательным событием, которое может иметь значительные последствия для будущих лунных миссий. В частности, это может облегчить и сделать более экономически эффективным установление постоянного человеческого присутствия на Луне, поскольку астронавты могут использовать местные ресурсы для своих нужд.

Ученые обобщают, что новое исследование углубляет наше понимание Луны и ее истории и может проложить путь к новым открытиям и миссиям в будущем.

Напомним, что ранее группа ученых из Испании представила первое тщательное исследование эволюции облаков Венеры, в частности, гигантской атмосферной волны с появлением "цунами", которое распространяется в глубоких облаках планеты. Считается, что эта волна может играть немаловажную роль в ускорении быстрого движения атмосферы Венеры.