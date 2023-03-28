Дослідники виявили на поверхні Місяця величезну кількість води

На Місяці виявили воду

Це відкриття є важливим, оскільки вода є критично важливим ресурсом для майбутніх пілотованих місій на Місяць, оскільки її можна використовувати для пиття, вирощування рослин і навіть як паливо для ракет. Наявність води на Місяці також може дати важливі підказки про походження Сонячної системи та еволюцію нашого найближчого сусіда в космосі.

Зазначається, що дослідницька група використала дані космічного апарату Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) для аналізу поверхні Місяця. Вони зосередилися на типі молекули під назвою гідроксил, яка складається з одного атома водню та одного атома кисню і є ключовим компонентом води.

Молекули гідроксилу присутні в набагато більших кількостях, ніж вважалося раніше, особливо в полярних регіонах Місяця зазначає команда. Вчені припускають, що цей гідроксил може бути пов’язаний з мінералами в місячному ґрунті, такими як глина, яка може бути потенційним джерелом води.

Дослідники застерігають, що їхні висновки не обов’язково означають, що на Місяці є величезна кількість рідкої води. Але, вода, ймовірно, присутня у вигляді льоду, для видобутку і використання якого знадобиться спеціалізоване обладнання.

Крім того, відкриття великої кількості води на Місяці є захоплюючою подією, яка може мати значні наслідки для майбутніх місячних місій. Зокрема, це може полегшити і зробити більш економічно ефективним встановлення постійної людської присутності на Місяці, оскільки астронавти зможуть використовувати місцеві ресурси для своїх потреб.

Вчені узагальнюють, що це нове дослідження поглиблює наше розуміння Місяця та його історії і може прокласти шлях до нових відкриттів і місій у майбутньому.

Нагадаємо, що раніше група вчених з Іспанії представила перше ретельне дослідження еволюції хмар Венери, зокрема гігантської атмосферної хвилі з появою "цунамі", яка поширюється в найглибших хмарах планети. Вважається, що ця хвиля може відігравати важливу роль у прискоренні швидкого руху атмосфери Венери.