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Два звездопада и затмение Луны: какие уникальные явления подарит украинцам октябрь

7 октября 2023 11:14
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Затемнения и звездопады в октябре 2023 — когда наблюдать уникальные явления
Пара наблюдает за метеоритным потоком в небе. Фото: pexels.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Самым космическим и, наверное, самым романтичным месяцем 2023 года будет октябрь. Ведь в этот период украинцы станут свидетелями невероятных небесных событий. Нас ждут два звездопада, затмение Луны, также хорошо заметные в этот период будут Юпитер и Венера. А вот на территории Северной и Южной Америки можно еще будет наблюдать кольцеобразное затмение Солнца.

Рассказываем, когда произойдут все эти космические события и в какое время их можно будет наблюдать на небе.

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Когда наблюдать звездопад Дракониды

Свидетелями уникального явления станут жители северного полушария Земли. Как сообщает Королевский музей Гринвича, событие продлится с 6 по 10 октября. Самая высокая активность метеоров будет с 8 на 9 октября.

Прогнозируемая интенсивность — до 20 камней в час. Их скорость будет зависеть от близости кометы к земной орбите в текущем году.

На наблюдение за Драконидами лучше отправиться после 22:00. И главное, чтобы было минимум светового загрязнения вокруг. Метеоры довольно красочно виднеются в северо-западной части неба, чуть выше и левее Большой Медведицы.

Следует отметить, что метеоры Драконид красные и очень медленные, это помогает отделить настоящие метеоры потока от случайных метеоров.

Родоначальница метеорного потока — комета 21P/Джакобини-Циннера. Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, где находится радиант этого потока. Радиант — это точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры.

 

Когда наблюдать звездопад Дракониды
Метеорный поток Дракониды. Скриншот из Youtube

Когда наблюдать метеорный поток Ориониды

Наиболее удивительные наблюдения можно ожидать ночью с 20 по 22 октября, когда радиант этого потока находится высоко на небе.

Метеорный поток Ориониды связан с кометой Галлея и известен своей активностью — через час можно увидеть от 10 до 20 метеоров.

А рекордное количество их зафиксировали в промежутке 2006-2009 годов — тогда наблюдалось около 50-74 метеоров/час. Они получили название от созвездия Ориона, откуда они исходят.

Метеоры Орионид достаточно быстры, обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них встречаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые. В этом году поток будет хорошо виден в период своего максимума — свет Луны не помешает.

 

Когда наблюдать метеорный поток Ориониды
Метеорный поток Ориониды. Фото: Unsplash

Когда наблюдать лунное затмение в октябре

Астрономы прогнозируют в этом месяце частичное лунное затмение, которое можно будет наблюдать в течение четырех часов.

Затмение приходится на ту же дату, что и полнолуние — в субботу, 28 октября.

Продолжительность этого явления будет составлять 4 часа 25 минут. Начало ожидается с 19:35 GMT (по Киеву 22:35), максимальное затмение произойдет в 23:14 по киевскому времени. Смотреть на лунное затмение невооруженным глазом вполне безопасно.

Частичное лунное затмение можно увидеть в Европе, в том числе в Украине, Азии, Австралии, Африке, Северной Америке, Северной/Восточной части Южной Америки, Тихом океане, Атлантике, Индийском океане, Арктике и Антарктиде.

Луна в ночь затемнения будет сопровождать яркий Юпитер, сияя рядом. Прекрасный дуэт можно наблюдать всю ночь сразу после заката и до рассвета.

 

Когда наблюдать лунное затмение в октябре
Частичное лунное затмение. Фото: pixabay.com

Когда произойдет кольцеобразное затмение Солнца

14 октября 2023 года состоится кольцевое солнечное затмение, которое также называют "огненное кольцо".

Такое название образовалось из-за того, что Луна в этот момент находится в самой отдаленной точке от Земли и слишком маленькая, чтобы полностью закрыть Солнце, так что вокруг него образуется своеобразное кольцо огня.

 

Когда произойдет кольцеобразное затмение Солнца
Кольцеобразное затмение Солнца. Фото: LM Neuquen

Увидеть природное явление смогут только жители некоторых штатов США, стран Центральной Америки, Колумбии и Бразилии.

К сожалению, в Украине солнечное затмение можно увидеть только на онлайн-трансляции. Ее будет проводить Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 18:30 по Киеву.

Сейчас на анонсе трансляции стоит таймер обратного отсчета и можно подписаться на сообщение, чтобы не пропустить уникальное зрелище.

Трансляцию NASA можно посмотреть ниже:

Напомним, мы публиковали детальное расписание магнитных бурь на октябрь 2023 года, которое поможет вовремя подготовиться ко дню "Х".

Также мы рассказывали, когда коридор затемнений осенью 2023 года.

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