Затемнения и звездопады в октябре 2023 — когда наблюдать уникальные явления

Пара наблюдает за метеоритным потоком в небе. Фото: pexels.com

Самым космическим и, наверное, самым романтичным месяцем 2023 года будет октябрь. Ведь в этот период украинцы станут свидетелями невероятных небесных событий. Нас ждут два звездопада, затмение Луны, также хорошо заметные в этот период будут Юпитер и Венера. А вот на территории Северной и Южной Америки можно еще будет наблюдать кольцеобразное затмение Солнца.

Рассказываем, когда произойдут все эти космические события и в какое время их можно будет наблюдать на небе.

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Когда наблюдать звездопад Дракониды

Свидетелями уникального явления станут жители северного полушария Земли. Как сообщает Королевский музей Гринвича, событие продлится с 6 по 10 октября. Самая высокая активность метеоров будет с 8 на 9 октября.

Прогнозируемая интенсивность — до 20 камней в час. Их скорость будет зависеть от близости кометы к земной орбите в текущем году.

На наблюдение за Драконидами лучше отправиться после 22:00. И главное, чтобы было минимум светового загрязнения вокруг. Метеоры довольно красочно виднеются в северо-западной части неба, чуть выше и левее Большой Медведицы.

Следует отметить, что метеоры Драконид красные и очень медленные, это помогает отделить настоящие метеоры потока от случайных метеоров.

Родоначальница метеорного потока — комета 21P/Джакобини-Циннера. Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, где находится радиант этого потока. Радиант — это точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры.

Метеорный поток Дракониды. Скриншот из Youtube

Когда наблюдать метеорный поток Ориониды

Наиболее удивительные наблюдения можно ожидать ночью с 20 по 22 октября, когда радиант этого потока находится высоко на небе.

Метеорный поток Ориониды связан с кометой Галлея и известен своей активностью — через час можно увидеть от 10 до 20 метеоров.

А рекордное количество их зафиксировали в промежутке 2006-2009 годов — тогда наблюдалось около 50-74 метеоров/час. Они получили название от созвездия Ориона, откуда они исходят.

Метеоры Орионид достаточно быстры, обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них встречаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые. В этом году поток будет хорошо виден в период своего максимума — свет Луны не помешает.

Метеорный поток Ориониды. Фото: Unsplash

Когда наблюдать лунное затмение в октябре

Астрономы прогнозируют в этом месяце частичное лунное затмение, которое можно будет наблюдать в течение четырех часов.

Затмение приходится на ту же дату, что и полнолуние — в субботу, 28 октября.

Продолжительность этого явления будет составлять 4 часа 25 минут. Начало ожидается с 19:35 GMT (по Киеву 22:35), максимальное затмение произойдет в 23:14 по киевскому времени. Смотреть на лунное затмение невооруженным глазом вполне безопасно.

Частичное лунное затмение можно увидеть в Европе, в том числе в Украине, Азии, Австралии, Африке, Северной Америке, Северной/Восточной части Южной Америки, Тихом океане, Атлантике, Индийском океане, Арктике и Антарктиде.

Луна в ночь затемнения будет сопровождать яркий Юпитер, сияя рядом. Прекрасный дуэт можно наблюдать всю ночь сразу после заката и до рассвета.

Частичное лунное затмение. Фото: pixabay.com

Когда произойдет кольцеобразное затмение Солнца

14 октября 2023 года состоится кольцевое солнечное затмение, которое также называют "огненное кольцо".

Такое название образовалось из-за того, что Луна в этот момент находится в самой отдаленной точке от Земли и слишком маленькая, чтобы полностью закрыть Солнце, так что вокруг него образуется своеобразное кольцо огня.

Кольцеобразное затмение Солнца. Фото: LM Neuquen

Увидеть природное явление смогут только жители некоторых штатов США, стран Центральной Америки, Колумбии и Бразилии.

К сожалению, в Украине солнечное затмение можно увидеть только на онлайн-трансляции. Ее будет проводить Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 18:30 по Киеву.

Сейчас на анонсе трансляции стоит таймер обратного отсчета и можно подписаться на сообщение, чтобы не пропустить уникальное зрелище.

Трансляцию NASA можно посмотреть ниже:

Напомним, мы публиковали детальное расписание магнитных бурь на октябрь 2023 года, которое поможет вовремя подготовиться ко дню "Х".

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