Затемнення та зорепади у жовтні 2023 — коли спостерігати унікальні явища

Пара спостерігає за метеоритним потоком у небі. Фото: pexels.com

Найкосмічнішим та, напевно, найромантичнішим місяцем 2023 року буде жовтень. Адже у цей період українці стануть свідками дивовижних небесних подій. На нас чекають два зорепади, затемнення Місяця, також добре помітні в цей період Юпітер та Венера. А от на території Північної та Південної Америки можна ще буде спостерігати кільцеподібне затемнення Сонця.

Розповідаємо, коли саме відбудуться всі ці космічні події та у який час їх можна буде спостерігати на небі.

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Коли спостерігати зорепад Драконіди

Свідками унікального явища стануть жителі північної півкулі Землі. Як повідомляє Королівський музей Грінвіча, подія триватиме з 6 по 10 жовтня. Найвища активність метеорів буде з 8 на 9 жовтня.

Прогнозована інтенсивність — до 20 каменів на годину. Їхня швидкість залежатиме від близькості комети до земної орбіти в поточному році.

На спостереження за Драконідами краще вирушити після 22:00. І головне, щоб було мінімум світлового забруднення навколо. Метеори доволі барвисто видніються в північно-західній частині неба, трохи вище і лівіше від Великої Ведмедиці.

Варто зазначити, що метеори Драконид червоні та дуже повільні, це допомагає відокремити справжні метеори потоку від випадкових метеорів.

Родоначальниця метеорного потоку — комета 21P/Джакобіні-Циннера. Назва Драконіди походить від сузір'я Дракон, де знаходиться радіант цього потоку. Радіант — це точка на небі, звідки, як здається спостерігачеві, вилітають метеори.

Метеорний потік Драконіди. Скріншот з Youtube

Коли спостерігати метеорний потік Оріоніди

Найбільш дивовижні спостереження можна очікувати вночі з 20 по 22 жовтня, коли радіант цього потоку знаходиться високо на небі.

Метеорний потік Оріоніди пов'язаний з кометою Галлея та відомий своєю активністю — за годину можна побачити від 10 до 20 метеорів.

А рекордну кількість їх зафіксували в проміжку 2006-2009 років — тоді спостерігалося близько 50-74 метеорів/год. Вони отримали назву від сузір'я Оріона, звідки вони сходять.

Метеори Оріонід досить швидкі, зазвичай вони мають білий колір, але іноді серед них трапляються і червоні, синьо-зелені, жовті та оранжеві. Цього року потік буде добре видно у період свого максимуму — світло Місяця не завадить.

Метеорний потік Оріоніди. Фото: Unsplash

Коли спостерігати місячне затемнення у жовтні

Астрономи прогнозують цього місяця часткове місячне затемнення, яке можна буде спостерігати протягом чотирьох годин.

Затемнення припадає на ту ж дату, що й повний місяць — у суботу, 28 жовтня.

Тривалість цього явища становитиме 4 години 25 хвилин. Початок очікується з 19:35 GMT (за Києвом 22:35), максимальне затемнення відбудеться о 23:14 за київським часом. Дивитися на місячне затемнення неозброєним оком цілком безпечно.

Часткове місячне затемнення можна буде побачити в Європі, у тому числі в Україні, Азії, Австралії, Африці, Північній Америці, Північній/Східній частині Південної Америки, Тихому океані, Атлантиці, Індійському океані, Арктиці та Антарктиді.

Місяць у ніч затемнення супроводжуватиме яскравий Юпітер, сяючи поряд. Прекрасний дует можна спостерігати всю ніч відразу після заходу сонця і до світанку.

Часткове місячне затемнення. Фото: pixabay.com

Коли відбудеться кільцеподібне затемнення Сонця

14 жовтня 2023 року відбудеться кільцеве сонячне затемнення, яке також називають "вогняне кільце".

Така назва утворилась через те, що Місяць в цей момент знаходиться в найвіддаленішій точці від Землі і є занадто маленьким, аби повністю закрити Сонце, тож довкола нього утворюється своєрідне кільце вогню.

Кільцеподібне затемнення Сонця. Фото: LM Neuquen

Побачити природне явище зможуть тільки жителі деяких штатів США, країн Центральної Америки, Колумбії та Бразилії.

На жаль, в Україні сонячне затемнення можна побачити лише на онлайн-трансляції. Її проводитиме Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) о 18:30 за Києвом.

Зараз на анонсі трансляції стоїть таймер зворотного відліку і можна передплатити повідомлення, щоб не пропустити унікальне видовище.

Трансляцію NASA можна подивитися нижче:

Нагадаємо, ми публікували детальний розклад магнітних бур на жовтень 2023 року, який допоможе вчасно підготуватися до дня "Х".

Також ми розповідали, коли коридор затемнень восени 2023 року.