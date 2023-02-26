Экипаж Boeing Starliner планирует отправить своих первых астронавтов в космос уже в апреле

После старта Starliner перевезет астронавтов NASA Барри "Бутча" Уилмора и Суни Уильямс на МКС на две недели

Boeing Starliner собирается совершить свой первый полет астронавтов этой весной. Представители NASA и Boeing рассказали о работе аэрокосмической компании над участием в программе коммерческих экипажей NASA, а также о том, как исторический полет может вписаться в плотный график работы космической станции в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Space.

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"У нас нет каких-то больших анонсов, но мы решили поделиться с вами прогрессом", — сказал менеджер программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич.

К нему присоединились менеджер отдела системной инженерии и интеграции программы Международной космической станции (МКС) NASA Джефф Аарон и вице-президент Boeing и руководитель программы космического корабля CST-100 Starliner Марк Наппи.

Они встретились, чтобы рассказать обновленную информацию о прогрессе Starliner и предоставить ориентировочные временные рамки для предстоящих лётных испытаний корабля (CFT). Последняя миссия Starliner, Орбитальный лётный тест 2 (OFT-2), стартовала без экипажа на борту в мае 2022 года.

"Мы потратили лето, чтобы понять все это, и примерно в октябре мы установили апрельскую цель для миссии CFT на основе предстоящей работы, аппаратных проблем, с которыми мы столкнулись, а также инженерного продукта, который нужно было завершить. Мы разработали наши проекты, мы протестировали это оборудование, анализ сделан, пора "подвести риска и убедиться, что мы (Boeing) сделали то, что обещали", — сказал Марк Наппи.

Следующей важной вехой в развитии Starliner станет загрузка горючего в служебный модуль корабля. Успешная загрузка топлива открывает NASA и Boeing 60-дневное окно для запуска миссии CFT.

"Сегодня мы гораздо увереннее чувствуем себя благодаря системам продувки и герметизации разъемов, которые мы внедрили, чтобы предотвратить попадание влаги в клапан, но мы все еще соблюдаем 60-дневный срок", — сказал Наппи.

Когда именно в этот примерно двухмесячный промежуток времени произойдет запуск, зависит от ряда факторов, в том числе от того, будет ли закрыт вопрос о неисправности двигателя OMAC на OFT-2.

"На самом деле есть только один большой пункт, который мы не закрыли... и это неисправность OMAC, которая у нас была. Мы работаем с NASA, чтобы убедиться, что мы оба соглашаемся, что окно в дереве ошибок можно закрыть. Мы вернемся к этому вопрос на заседании совета в начале марта и примем соответствующие решения", — подчеркнул Наппи.

Еще одна сложность для планирования следующего рейса Starliner — трафик МКС. Starliner оборудован только для стыковки в переднем порту станции. Относительно будущих модернизаций космических кораблей Boeing, Наппи отметил, что Starliner будет иметь "двухпортовую возможность", но это не будет готово к предстоящему полету.

После старта Starliner перевезет астронавтов NASA Барри "Бутча" Уилмора и Суни Уильямс на МКС на две недели, а затем вернет Starliner на Землю и приземлится в Уайт-Сандс, Нью-Мексико. После завершения, при условии достижения всех целей миссии, NASA может официально сертифицировать Starliner для полетов с экипажем и ввести его в ротацию с флотом Crew Dragon SpaceX для переправки астронавтов на МКС и обратно.

Напомним, в NASA раскрыли подробности по поводу преемника своего революционного космического телескопа "Джеймса Уэбба". Речь идет о телескопе, который будет искать жизнь на планетах, подобных Земле.