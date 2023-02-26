Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Космос arrow Экипаж Boeing Starliner планирует отправить своих первых астронавтов в космос уже в апреле arrow

Экипаж Boeing Starliner планирует отправить своих первых астронавтов в космос уже в апреле

26 февраля 2023 18:07
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Экипаж Boeing Starliner планирует отправить своих первых астронавтов в космос уже в апреле
После старта Starliner перевезет астронавтов NASA Барри "Бутча" Уилмора и Суни Уильямс на МКС на две недели
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Boeing Starliner собирается совершить свой первый полет астронавтов этой весной. Представители NASA и Boeing рассказали о работе аэрокосмической компании над участием в программе коммерческих экипажей NASA, а также о том, как исторический полет может вписаться в плотный график работы космической станции в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Space.

Читайте также:

Подробности

"У нас нет каких-то больших анонсов, но мы решили поделиться с вами прогрессом", — сказал менеджер программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич.

К нему присоединились менеджер отдела системной инженерии и интеграции программы Международной космической станции (МКС) NASA Джефф Аарон и вице-президент Boeing и руководитель программы космического корабля CST-100 Starliner Марк Наппи.

Они встретились, чтобы рассказать обновленную информацию о прогрессе Starliner и предоставить ориентировочные временные рамки для предстоящих лётных испытаний корабля (CFT). Последняя миссия Starliner, Орбитальный лётный тест 2 (OFT-2), стартовала без экипажа на борту в мае 2022 года.

"Мы потратили лето, чтобы понять все это, и примерно в октябре мы установили апрельскую цель для миссии CFT на основе предстоящей работы, аппаратных проблем, с которыми мы столкнулись, а также инженерного продукта, который нужно было завершить. Мы разработали наши проекты, мы протестировали это оборудование, анализ сделан, пора "подвести риска и убедиться, что мы (Boeing) сделали то, что обещали", — сказал Марк Наппи.

Следующей важной вехой в развитии Starliner станет загрузка горючего в служебный модуль корабля. Успешная загрузка топлива открывает NASA и Boeing 60-дневное окно для запуска миссии CFT.

"Сегодня мы гораздо увереннее чувствуем себя благодаря системам продувки и герметизации разъемов, которые мы внедрили, чтобы предотвратить попадание влаги в клапан, но мы все еще соблюдаем 60-дневный срок", — сказал Наппи.

Когда именно в этот примерно двухмесячный промежуток времени произойдет запуск, зависит от ряда факторов, в том числе от того, будет ли закрыт вопрос о неисправности двигателя OMAC на OFT-2.

"На самом деле есть только один большой пункт, который мы не закрыли... и это неисправность OMAC, которая у нас была. Мы работаем с NASA, чтобы убедиться, что мы оба соглашаемся, что окно в дереве ошибок можно закрыть. Мы вернемся к этому вопрос на заседании совета в начале марта и примем соответствующие решения", — подчеркнул Наппи.

Еще одна сложность для планирования следующего рейса Starliner — трафик МКС. Starliner оборудован только для стыковки в переднем порту станции. Относительно будущих модернизаций космических кораблей Boeing, Наппи отметил, что Starliner будет иметь "двухпортовую возможность", но это не будет готово к предстоящему полету.

После старта Starliner перевезет астронавтов NASA Барри "Бутча" Уилмора и Суни Уильямс на МКС на две недели, а затем вернет Starliner на Землю и приземлится в Уайт-Сандс, Нью-Мексико. После завершения, при условии достижения всех целей миссии, NASA может официально сертифицировать Starliner для полетов с экипажем и ввести его в ротацию с флотом Crew Dragon SpaceX для переправки астронавтов на МКС и обратно.

Напомним, в NASA раскрыли подробности по поводу преемника своего революционного космического телескопа "Джеймса Уэбба". Речь идет о телескопе, который будет искать жизнь на планетах, подобных Земле.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Эксклюзив

19:45 Окутанная туманом: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:30 Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии

19:17 В Китае создали устройство, которое может удалённо передавать поцелуи

19:17 Взрывы на аэродроме в Беларуси: стали известны подробности атаки

Новина з фото

19:10 Артистическое плавание: одесситки привезли три медали из чемпионата в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:02 Россия за сутки нанесла 11 авиаударов по Украине, есть жертвы среди гражданских, — Генштаб

18:57 Папа Римский получил в подарок соль из Соледара и браслет из "Азовстали"

18:44 Трупы вывозят грузовиками: Генштаб обнародовал данные о потерях "вагнеровцев" возле Бахмута

18:40 Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранения получил один человек

18:40 Штрафов будет больше: когда одесситам ждать изменений системы оплаты налогов

Эксклюзив

19:45 Окутанная туманом: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:30 Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии

Новина з відео

18:26 ДТП в россии: на федеральной трассе М-11 в Новгородской области столкнулись 32 автомобиля

Новина з відео

18:19 США предупредили Китай о "реальных последствиях" в случае оказания россии военной помощи

Новина з відео

14:28 Только на Бахмутском направлении россияне за сутки совершили 125 обстрелов, — Череватый

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:40 Оружие для успешного контрнаступления: чего не хватает Украине — военный эксперт

Новина з відео

10:50 Ярмоленко может пропустить матч сборной Украины против Англии: в чем причина

Новина з відео

10:43 Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации

Новина з відео

06:35 Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

06:05 Прощеное воскресенье 2023: что нельзя делать, традиции и приметы

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Эксклюзив

08:25 Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Актуальное по теме

None 26 Февраль 19:11

Окутанная туманом: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE

None 26 Февраль 19:30

Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии

None 26 Февраль 18:59

В Китае создали устройство, которое может удалённо передавать поцелуи

None 26 Февраль 19:17

Взрывы на аэродроме в Беларуси: стали известны подробности атаки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB