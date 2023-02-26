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Екіпаж Boeing Starliner планує відправити своїх перших астронавтів у космос вже у квітні

26 лютого 2023 18:07
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Екіпаж Boeing Starliner планує відправити своїх перших астронавтів у космос вже у квітні
Після старту Starliner перевезе астронавтів NASA Баррі "Бутча" Вілмора та Суні Вільямс на МКС на два тижні
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Boeing Starliner збирається здійснити свій перший політ астронавтів цієї весни. Представники NASA і Boeing розповіли про роботу аерокосмічної компанії над участю в програмі комерційних екіпажів NASA, а також про те, як історичний політ може вписатися в щільний графік роботи космічної станції в найближчі місяці.

Про це повідомляє Space

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Деталі

"У нас немає якихось великих анонсів, але ми вирішили поділитися з вами прогресом", — сказав менеджер програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч.

До нього приєдналися менеджер відділу системної інженерії та інтеграції програми Міжнародної космічної станції (МКС) NASA Джефф Аарон та віцепрезидент Boeing і керівник програми космічного корабля CST-100 Starliner Марк Наппі.

Вони зустрілися, щоб розповісти оновлену інформацію про прогрес Starliner і надати орієнтовні часові рамки для майбутніх льотних випробувань корабля (CFT). Остання місія Starliner, Орбітальний льотний тест 2 (OFT-2), стартувала без екіпажу на борту в травні 2022 року.

"Ми витратили літо, щоб зрозуміти все це, і приблизно в жовтні ми встановили квітневу мету для місії CFT на основі роботи, яка була попереду, апаратних проблем, з якими ми зіткнулися, а також інженерного продукту, який потрібно було завершити. Ми розробили наші проекти, ми протестували це обладнання, аналіз зроблено. Настав час "підвести риску і переконатися, що ми (Boeing) зробили те, що обіцяли", — сказав Марк Наппі.

Наступною важливою віхою у розвитку Starliner стане завантаження пального в службовий модуль корабля. Успішне завантаження палива відкриває для NASA і Boeing 60-денне вікно для запуску місії CFT.

"Сьогодні ми набагато впевненіше почуваємося завдяки системам продувки та герметизації роз'ємів, які ми впровадили, щоб запобігти потраплянню вологи в клапан, але ми все ще дотримуємося 60-денного терміну", — сказав Наппі.

Коли саме в цей приблизно двомісячний проміжок часу відбудеться запуск, залежить від низки факторів, в тому числі від того, чи буде закрито питання про несправність двигуна OMAC на OFT-2

"Насправді є лише один великий пункт, який ми не закрили... і це несправність OMAC, яка у нас була. Ми працюємо з NASA, щоб переконатися, що ми обидва погоджуємося, що вікно в дереві помилок можна закрити. Ми повернемося до цього питання на засіданні ради на початку березня і приймемо відповідні рішення", — наголосив Наппі.

Ще одна складність для планування наступного рейсу Starliner — трафік МКС. Starliner обладнаний лише для стикування в передньому порту станції. Щодо майбутніх модернізацій космічних кораблів Boeing, Наппі зазначив, що Starliner матиме "двопортову можливість", але це не буде готово до майбутнього польоту.

Після старту Starliner перевезе астронавтів NASA Баррі "Бутча" Вілмора та Суні Вільямс на МКС на два тижні, а потім поверне Starliner на Землю та приземлиться в Вайт-Сандс, Нью-Мексико. Після завершення, за умови досягнення всіх цілей місії, NASA може офіційно сертифікувати Starliner для польотів з екіпажем і ввести його в ротацію з флотом Crew Dragon SpaceX для переправлення астронавтів на МКС і назад.

Нагадаємо, у NASA розкрили подробиці щодо наступника свого революційного космічного телескопа "Джеймса Вебба". Йдеться про телескоп, який шукатиме життя на планетах, подібних до Землі.

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