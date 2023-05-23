Японские ученые собираются запустить в космос деревянный спутник

Японские ученые собираются запустить в космос спутник, сделанный из дерева
Японские ученые планируют запустить в космос спутник, изготовленный преимущественно из дерева. Исследователи Киотского университета вместе с сотрудниками космического агентства JAXA провели новаторские эксперименты по проверке жизнеспособности древесины как материала для орбитальных аппаратов. Успешный результат внеземных испытаний помог команде приблизиться к реализации своего видения полноценного деревянного спутника на следующий год. Этот пионерский проект знаменует собой инновационный скачок в экологизации космических технологий.
О революционном эксперименте японских ученых написали Phys.
Ученые отправили в космос... древесину магнолии
Сотрудничество между Университетом Киото и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) началось в 2020 году. Тогда в первый раз была представлена идея использовать древесную породу в качестве материала для орбитальных аппаратов. В марте партнерство достигло новых высот: три типа древесины отправили на Международную космическую станцию (МКС) для кропотливых испытаний в условиях имитации низкой околоземной орбиты (НОО). Древесина магнолии продемонстрировала чрезвычайную стойкость — она выдержала строгие условия без каких-либо структурных изменений.
Образцы древесины были размещены в модуле JAXA Kibo на борту МКС, где они пробыли под наблюдением ученых около десяти месяцев. Полученные командой впечатляющие результаты побудили Кодзи Мурату, руководителя проекта и исследователя Киотского университета, выразить надежду, что органические материалы способны выдержать влияние еще более строгих условий, чем это считалось ранее.
Первые деревянные спутники появятся скоро?
Успешное завершение испытаний вне Земли открыло отличные возможности для предстоящего развертывания программы: японские ученые планируют запустить свой первый полноценный деревянный спутник на орбиту уже в следующем году. Этот инновационный подход имеет значительный потенциал, ведь деревянные спутники — это экологически чистая альтернатива исследованию космоса.
Дело в том, что спутники, изготовленные преимущественно из металла и других синтетических материалов, остаются на орбите Земли, что создает риск для космических кораблей. Если мы будем использовать в качестве основного строительного материала древесину, то после отработки срока службы изготовленные из нее спутники будут естественным образом сгорать в атмосфере Земли.
Исследование деревянных спутников поможет получить информацию о повышении долговечности и эффективности повседневных материалов на Земле.
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