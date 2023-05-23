Японские ученые собираются запустить в космос деревянный спутник

Деревянный микроспутник WISA Woodsat. Фото: wisaplywood.com

Японские ученые планируют запустить в космос спутник, изготовленный преимущественно из дерева. Исследователи Киотского университета вместе с сотрудниками космического агентства JAXA провели новаторские эксперименты по проверке жизнеспособности древесины как материала для орбитальных аппаратов. Успешный результат внеземных испытаний помог команде приблизиться к реализации своего видения полноценного деревянного спутника на следующий год. Этот пионерский проект знаменует собой инновационный скачок в экологизации космических технологий.

О революционном эксперименте японских ученых написали Phys.

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Сотрудничество между Университетом Киото и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) началось в 2020 году. Тогда в первый раз была представлена идея использовать древесную породу в качестве материала для орбитальных аппаратов. В марте партнерство достигло новых высот: три типа древесины отправили на Международную космическую станцию (МКС) для кропотливых испытаний в условиях имитации низкой околоземной орбиты (НОО). Древесина магнолии продемонстрировала чрезвычайную стойкость — она выдержала строгие условия без каких-либо структурных изменений.

Образцы древесины были размещены в модуле JAXA Kibo на борту МКС, где они пробыли под наблюдением ученых около десяти месяцев. Полученные командой впечатляющие результаты побудили Кодзи Мурату, руководителя проекта и исследователя Киотского университета, выразить надежду, что органические материалы способны выдержать влияние еще более строгих условий, чем это считалось ранее.

Первые деревянные спутники появятся скоро?

Возможно, когда-нибудь все спутники будут деревянными. Фото: Джейк Тобиама

Успешное завершение испытаний вне Земли открыло отличные возможности для предстоящего развертывания программы: японские ученые планируют запустить свой первый полноценный деревянный спутник на орбиту уже в следующем году. Этот инновационный подход имеет значительный потенциал, ведь деревянные спутники — это экологически чистая альтернатива исследованию космоса.

Дело в том, что спутники, изготовленные преимущественно из металла и других синтетических материалов, остаются на орбите Земли, что создает риск для космических кораблей. Если мы будем использовать в качестве основного строительного материала древесину, то после отработки срока службы изготовленные из нее спутники будут естественным образом сгорать в атмосфере Земли.

Исследование деревянных спутников поможет получить информацию о повышении долговечности и эффективности повседневных материалов на Земле.

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