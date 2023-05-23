Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Японские ученые собираются запустить в космос спутник, сделанный из дерева arrow

Японские ученые собираются запустить в космос спутник, сделанный из дерева

23 мая 2023 21:00
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Японские ученые собираются запустить в космос деревянный спутник
Деревянный микроспутник WISA Woodsat. Фото: wisaplywood.com
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Японские ученые планируют запустить в космос спутник, изготовленный преимущественно из дерева. Исследователи Киотского университета вместе с сотрудниками космического агентства JAXA провели новаторские эксперименты по проверке жизнеспособности древесины как материала для орбитальных аппаратов. Успешный результат внеземных испытаний помог команде приблизиться к реализации своего видения полноценного деревянного спутника на следующий год. Этот пионерский проект знаменует собой инновационный скачок в экологизации космических технологий.

О революционном эксперименте японских ученых написали Phys.

Читайте также:

Ученые отправили в космос... древесину магнолии

Сотрудничество между Университетом Киото и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) началось в 2020 году. Тогда в первый раз была представлена идея использовать древесную породу в качестве материала для орбитальных аппаратов. В марте партнерство достигло новых высот: три типа древесины отправили на Международную космическую станцию (МКС) для кропотливых испытаний в условиях имитации низкой околоземной орбиты (НОО). Древесина магнолии продемонстрировала чрезвычайную стойкость — она выдержала строгие условия без каких-либо структурных изменений.

Образцы древесины были размещены в модуле JAXA Kibo на борту МКС, где они пробыли под наблюдением ученых около десяти месяцев. Полученные командой впечатляющие результаты побудили Кодзи Мурату, руководителя проекта и исследователя Киотского университета, выразить надежду, что органические материалы способны выдержать влияние еще более строгих условий, чем это считалось ранее.

Первые деревянные спутники появятся скоро?

спутник из дерева
Возможно, когда-нибудь все спутники будут деревянными. Фото: Джейк Тобиама

Успешное завершение испытаний вне Земли открыло отличные возможности для предстоящего развертывания программы: японские ученые планируют запустить свой первый полноценный деревянный спутник на орбиту уже в следующем году. Этот инновационный подход имеет значительный потенциал, ведь деревянные спутники — это экологически чистая альтернатива исследованию космоса.

Дело в том, что спутники, изготовленные преимущественно из металла и других синтетических материалов, остаются на орбите Земли, что создает риск для космических кораблей. Если мы будем использовать в качестве основного строительного материала древесину, то после отработки срока службы изготовленные из нее спутники будут естественным образом сгорать в атмосфере Земли.

Исследование деревянных спутников поможет получить информацию о повышении долговечности и эффективности повседневных материалов на Земле.

Напомним, недавно мы рассказали о том, что на Одесском побережье обнаружили труп дельфина.

Также мы рассказывали о том, что из-за наводнения в Италии эвакуировали тысячи людей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас