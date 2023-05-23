Японські вчені збираються запустити в космос дерев'яний супутник

Дерев'яний мікросупутник WISA Woodsat. Фото: wisaplywood.com

Японські вчені планують запустити в космос супутник, виготовлений переважно з дерева. Дослідники Кіотського університету та співробітники космічної агенції JAXA разом провели новаторські експерименти з перевірки життєздатності деревини як матеріалу для орбітальних апаратів. Успішний результат позаземних випробувань допоміг команді наблизитися до реалізації свого бачення повноцінного дерев’яного супутника вже наступного року. Цей піонерський проєкт знаменує собою інноваційний стрибок в екологізації космічних технологій.

Про революційний експеримент японських науковців написали Phys.

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Співпраця між Університетом Кіото та Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA) почалася у 2020 році. Тоді вперше була представлена ідея використання деревини як матеріалу для орбітальних апаратів. У березні партнерство досягло нових висот: три типи деревини відправили на Міжнародну космічну станцію (МКС) для ретельних випробувань в умовах імітації низької навколоземної орбіти (НОО). Деревина магнолії продемонструвала надзвичайну стійкість — вона витримала суворі умови без будь-яких структурних змін.

Зразки деревини були розміщені в модулі JAXA Kibo на борту МКС, де вони пробули під наглядом вчених приблизно десять місяців. Отримані командою вражаючі результати спонукали Кодзі Мурату, керівника проєкту та дослідника Кіотського університету, висловити надію на те, що органічні матеріали здатні витримати вплив ще суворіших умов, ніж це вважалося раніше.

Перші дерев'яні супутники з’являться вже скоро?

Можливо, колись всі супутники будуть дерев'яними. Фото: Джейк Тобіяма

Успішне завершення випробувань поза Землею відкрило чудові можливості для майбутнього розгортання програми: японські вчені планують запустити свій перший повноцінний дерев'яний супутник на орбіту вже наступного року. Цей інноваційний підхід має значний потенціал, адже дерев’яні супутники — це екологічно чиста альтернатива дослідження космосу.

Річ у тім що супутники, виготовлені переважно з металу та інших синтетичних матеріалів, лишаються на орбіті Землі, що створює ризик для космічних кораблів. Якщо ми використовуватимемо в якості основного будівельного матеріалу деревину, то після відпрацювання строку служби виготовлені з неї супутники природним чином згорятимуть в атмосфері Землі.

Дослідження дерев’яних супутників також допоможе отримати інформацію про підвищення довговічності та ефективності повсякденних матеріалів на Землі.

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