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Иран готовится к концу года запустить два спутника с российской помощью

6 марта 2023 08:42
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Спутники, которые будут запущены в декабре 2023-го, будут использоваться для геодезии
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Иран подписал контракт с российской федерацией о запуске двух собственных спутников. Эти спутники будут использоваться для мониторинга на поверхности Земли.

Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

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Иран подписал договор о строительстве и запуске двух спутников, "Ковсар" и "Ходход".

Спутники должны быть отправлены на околоземную орбиту в декабре 2023 с помощью россии.

Цель запуска

По информации, полученной информагентством, "Ковсар" является спутником для мониторинга за поверхностью Земли.

Разрешение этого салетита составляет 3,5 метра на пиксель. Спутник можно будет использовать для сельскохозяйственной отрасли, а также для геодезии и демаркации.

Спутник Ходход также будет использоваться в сельском хозяйстве, а также для нужд транспорта.

Напомним, летом 2022 года стало известно, что россия готовится запустить спутник по заказу Ирана. Впрочем, какое-то время россия будет использовать его, чтобы шпионить за Украиной.

Иран и российская федерация подписали соглашение, согласно которому иранская сторона будет ремонтировать самолеты россии. Кроме того, планируется поставка деталей к ним.

Фото: Pixabay

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