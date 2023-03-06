Іран готується до кінця року запустити два супутники з російською допомогою
Іран підписав контракт із російською федерацією щодо запуску двох власних супутників. Ці супутники будуть використовуватися для моніторингу за поверхнею Землі.
Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.
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Іранські супутники
Іран підписав договір про будівництво та запуск двох супутників, "Ковсар" та "Ходход".
Супутники мають бути відправлені на навколоземну орбіту у грудні 2023 року за допомоги росії.
Мета запуску
За інформацією, яку отримало інформагентство, "Ковсар" є супутником для моніторингу за поверхнею Землі.
Роздільна здатність цього салетіта становить 3,5 метри на піксель. Супутник можна буде використовувати для сільськогосподарської галузі, також для геодезії та демаркації.
Супутник "Ходход" також буде використовуватися у сільському господарстві, а також для потреб транспорту.
Нагадаємо, улітку 2022 року стало відомо, що росія готується запустити супутник на замовлення Ірану. Втім, якийсь час рф використовуватиме його, щоб шпигувати за Україною.
Додамо, що Іран та російська федерація підписали угоду, згідно з якою іранська сторона ремонтуватиме літаки росії. Крім того, планується постачання деталей до них.
Фото: Pixabay