Компания Илона Маска отправила в космос еще 54 спутников Starlink

Запуск спутника Starlink. Фото: SpaceX

Пресс-служба компании Илона Маска SpaceX подтвердила успешный запуск дополнительных 54 спутников Starlink в космическое пространство. Эти спутники предназначены для использования в рамках проекта Starlink, который направлен на создание глобальной сети Интернет.

Об этом сообщает SpaceX.

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В сообщении говорится, что для доставки спутников на космическую орбиту была использована ракета Falcon 9. Она взлетела 16 июля в 06:50 по киевскому времени с платформы 40 на космодроме Cape Canaveral Air Force Station во Флориде. После старта, первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу под названием "A Shortfall of Gravitas". Вся миссия прошла согласно запланированному графику.

Стоит уточнить, что этот запуск стал 94-м в серии запусков спутников Starlink и 25-м за текущий год. На данный момент на орбиту было выведено около 3,5 тысячи спутников, из которых примерно 300 уже не функционируют. Общий план проекта предусматривает запуск до 12 тысяч спутников-ретрансляторов, что позволит обеспечить доступ к Интернету практически из любого места на Земле.

Напомним, что ученые считают, что спутники Starlink могут помешать исследовать космос. Правда, сейчас влияние не столь очевидно. Но со временем, как предупреждают ученые Международного астрономического союза, он может усилиться.