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Компанія Ілона Маска відправила у космос ще 54 супутників Starlink

16 липня 2023 13:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Компанія Ілона Маска відправила у космос ще 54 супутників Starlink
Запуск супутника Starlink. Фото: SpaceX
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Пресслужба компанії Ілона Маска SpaceX підтвердила успішний запуск додаткових 54 супутників Starlink у космічний простір. Ці супутники призначені для використання в рамках проєкту Starlink, спрямованого на створення глобальної мережі Інтернет.

Про це повідомляє SpaceX.

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Запуск супутників Starlink у космос

У повідомленні йдеться, що для доставки супутників на космічну орбіту було використано ракету Falcon 9. Вона злетіла 16 липня о 06:50 за київським часом з платформи 40 на космодромі Cape Canaveral Air Force Station у Флориді. Після старту перший щабель ракети успішно приземлився на плавучу платформу під назвою "A Shortfall of Gravitas". Уся місія пройшла згідно із запланованим графіком.

Варто уточнити, що цей запуск став 94-м у серії запусків супутників Starlink та 25-м за поточний рік. На цей час на орбіту було виведено близько 3,5 тисяч супутників, з яких приблизно 300 вже не функціонують. Загальний план проєкту передбачає запуск до 12 тисяч супутників-ретрансляторів, що дозволить забезпечити доступ до Інтернету з будь-якого місця на Землі.

Нагадаємо, що вчені вважають, що супутники Starlink можуть стати на заваді досліджувати космос. Щоправда, нині вплив не такий очевидний. Але згодом, як попереджають вчені Міжнародного астрономічного союзу, він може посилитись.

 

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