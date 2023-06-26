Человечество может ожидать интернет-апокалипсис из-за солнечной бури: предупреждение ученых

Иллюстративный фото солнечной бури. Фото: google.com

В NASA срочно предупреждают о предполагаемом интернет-апокалипсисе, который может случиться в следующем десятилетии. Такой сценарий спровоцирует сильная солнечная буря и это заставит людей выйти из сети на месяцы или даже десятилетия.

Об этом сообщает The Science Times.

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Интернет-апокалипсис из-за солнечной бури

По данным издания, солнечные бури могут повредить коммуникационные сети Земли. В среднем солнце проходит цикл в течение 11 лет. Когда он достигает пика, солнечного максимума, он переходит в космическую форму. Как следствие, частота и сила солнечных вспышек растет.

Это может вызвать проблемы для спутников или астронавтов на низкой околоземной орбите. Это также может нарушить работу электрических и коммуникационных систем на Земле.

"Этот интернет-апокалипсис не только заставит землян выйти из сети и отключиться от цифрового мира, но и сделает линии электропередач и спутники фактически ненужными", — говорится в сообщении.

NASA провела новое исследование

Чтобы предотвратить это, собственный солнечный зонд NASA Parker Solar Probe (PSP) отправился в новую миссию, во время которой он путешествовал сквозь солнечный ветер, чтобы обнаружить некоторые внутренние работы Солнца.

NASA смогла уловить солнечный ветер и выявить теряемые важные данные, когда солнечный ветер выходит из короны в форме электронов и фотонов.

"Такие области являются точками, где зародился высокоскоростной солнечный ветер. Такие дыры непосредственно не влияют на Землю. Однако во время пика активности Солнца в его 11-летнем цикле, когда магнитные поля меняются, такие дыры появляются над солнечной поверхностью и выбрасывают сильные вспышки. солнечного ветра, направленные прямо на Землю", — утверждают ученые.

Такая информация значительно поможет предсказать солнечные бури, которые могут нарушить работу электрических сетей и спутников на Земле.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 26 июня, значительных магнитных бурь не предвидится. За сутки наблюдается умеренная солнечная активность, поэтому геомагнитное поле Земли будет спокойным.