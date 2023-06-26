Людство може очікувати інтернет-апокаліпсис через сонячну бурю: попередження вчених
У NASA терміново попереджають про ймовірний інтернет-апокаліпсис, який може трапитись наступного десятиліття. Такий сценарій спровокує сильна сонячна буря, і це змусить людей вийти з мережі на місяці або навіть десятиліття.
Про це повідомляє The Science Times.
Інтернет-апокаліпсис через сонячну бурю
За даними видання, сонячні бурі можуть пошкодити комунікаційні мережі Землі. У середньому Сонце проходить цикл протягом 11 років. Коли він досягає піку, сонячного максимуму, він переходить у космічну форму. Як наслідок — частота та сила сонячних спалахів зростає.
Це може викликати проблеми для супутників або астронавтів на низькій навколоземній орбіті. Це також може порушити роботу електричних і комунікаційних систем на Землі.
"Цей інтернет-апокаліпсис не тільки змусить землян вийти з мережі та відключитися від цифрового світу, але й зробить лінії електропередач і супутники, фактично, непотрібними", — йдеться в повідомленні.
NASA провела нове дослідження
Щоб запобігти цьому, власний сонячний зонд NASA Parker Solar Probe (PSP) відправився в нову місію, під час якої він подорожував крізь сонячний вітер, щоб виявити деякі внутрішні роботи Сонця.
NASA змогла вловити сонячний вітер і виявити важливі дані, які втрачаються, коли сонячний вітер виходить із корони у формі електронів і фотонів.
"Такі області є точками, де зародився високошвидкісний сонячний вітер. Такі діри безпосередньо не впливають на Землю. Однак під час піку активності Сонця в його 11-річному циклі, коли магнітні поля змінюються, такі діри з’являються над сонячною поверхнею та викидають сильні спалахи сонячного вітру, спрямовані прямо на Землю", — стверджують вчені.
Така інформація значно допоможе передбачити сонячні бурі, які можуть порушити роботу електричних мереж і супутників Землі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 26 червня, значних магнітних бурь не передбачається. Упродовж доби спостерігається помірна сонячна активність, тому геомагнітне поле Землі буде спокійним.