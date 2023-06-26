Людство може очікувати інтернет-апокаліпсис через сонячну бурю: попередження вчених

Ілюстративне фото сонячної бурі. Фото: google.com

У NASA терміново попереджають про ймовірний інтернет-апокаліпсис, який може трапитись наступного десятиліття. Такий сценарій спровокує сильна сонячна буря, і це змусить людей вийти з мережі на місяці або навіть десятиліття.

Про це повідомляє The Science Times.

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Інтернет-апокаліпсис через сонячну бурю

За даними видання, сонячні бурі можуть пошкодити комунікаційні мережі Землі. У середньому Сонце проходить цикл протягом 11 років. Коли він досягає піку, сонячного максимуму, він переходить у космічну форму. Як наслідок — частота та сила сонячних спалахів зростає.

Це може викликати проблеми для супутників або астронавтів на низькій навколоземній орбіті. Це також може порушити роботу електричних і комунікаційних систем на Землі.

"Цей інтернет-апокаліпсис не тільки змусить землян вийти з мережі та відключитися від цифрового світу, але й зробить лінії електропередач і супутники, фактично, непотрібними", — йдеться в повідомленні.

NASA провела нове дослідження

Щоб запобігти цьому, власний сонячний зонд NASA Parker Solar Probe (PSP) відправився в нову місію, під час якої він подорожував крізь сонячний вітер, щоб виявити деякі внутрішні роботи Сонця.

NASA змогла вловити сонячний вітер і виявити важливі дані, які втрачаються, коли сонячний вітер виходить із корони у формі електронів і фотонів.

"Такі області є точками, де зародився високошвидкісний сонячний вітер. Такі діри безпосередньо не впливають на Землю. Однак під час піку активності Сонця в його 11-річному циклі, коли магнітні поля змінюються, такі діри з’являються над сонячною поверхнею та викидають сильні спалахи сонячного вітру, спрямовані прямо на Землю", — стверджують вчені.

Така інформація значно допоможе передбачити сонячні бурі, які можуть порушити роботу електричних мереж і супутників Землі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 26 червня, значних магнітних бурь не передбачається. Упродовж доби спостерігається помірна сонячна активність, тому геомагнітне поле Землі буде спокійним.