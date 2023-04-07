​​​Маск рассказал, когда состоится первый орбитальный запуск его мегаракеты Starship

Владелец компании SpaceX Илон Маск

Компания SpaceX установила сверхтяжелую ракету-носитель с космическим кораблем Starship на стартовый стол. Запуск при условии получения разрешения от регулятора может состояться уже на следующей неделе

Об этом владелец компании SpaceX Илон Маск сообщил на своей Twitter-странице.

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Когда состоится запуск Starship

По словам Илона Маска, космический корабль Starship вместе со сверхтяжелой ракетой-носителем готов к запуску.

Запуск ориентировочно может произойти на следующей неделе.

Что мешает

Владелец компании SpaceX объяснил, что еще нужно для того, чтобы можно было произвести запуск.

Компания ожидает разрешения от национального регулятора.

Как выглядит мегаракета Маска

На Twitter-странице компании SpaceX были опубликованы фотографии ракеты-носителя вместе с космическим кораблем.

Они уже установлены на стартовой площадке космодрома Бока-Чика, которую использует компания Илона Маска.

Фото: SpaceX

Напомним, что сборку Starship компания SpaceX демонстрировала в прямом эфире.

Фото: Reuters