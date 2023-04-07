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​​​​​​​Маск розповів, коли відбудеться перший орбітальний запуск його мегаракети Starship

7 квітня 2023 08:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Власник компанії SpaceX Ілон Маск
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Компанія SpaceX встановила надважку ракету-носій із космічним кораблем Starship на стартовий стіл. Запуск, за умови отримання дозволу від регулятора, може відбутися уже наступного тижня

Про це власник компанії SpaceX Ілон Маск повідомив на своїй Twitter-сторінці.

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Коли відбудеться запуск Starship

За словами Ілона Маска, космічний корабель Starship разом із надважкою ракетою-носієм готовий до запуску.

Запуск орієнтовно може відбутися наступного тижня.

Що заважає 

Власник компанії SpaceX пояснив, що іще потрібно для того, аби можна було здійснити запуск.

Компанія очікує на дозвіл від національного регулятора.

Як виглядає мегаракета Маска

На Twitter-сторінці компанії SpaceX були опубліковані фотографії ракети-носія разом із космічним кораблем.

Вони уже встановлені на стартовому майданчику космодрому Бока-Чіка, який використовує компанія Ілона Маска.

Космічний корабель Starship на стартовому столі в Бока-Чіка

Космічний корабель Starship на стартовому столі в Бока-Чіка

Космічний корабель Starship на стартовому столі в Бока-Чіка

Фото: SpaceX

Нагадаємо, що складання Starship компанія SpaceX демонструвала в прямому ефірі.

Фото: Reuters

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