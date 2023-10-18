Ученые впервые заметили на Марсе мощный марсотрус — такого раньше не видели

Марс, на котором был замечен марсотрус. Фото: Pinterest

Исследователи с помощью космического аппарата NASA InSight, который несколько лет наблюдал за сейсмической активностью на Марсе, заметили сильные толчки на планете. Как утверждают ученые, этот марсотрус стал самым мощным из всех известных.

Об этом сообщает Space.

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Мощный марсотрус

Еще весной прошлого года ученые заметили, что на Марсе произошел мощный марсотрус. Ученые отмечали, что сила этих толчков составила 4,7 балла. До этого аппарат InSight фиксировал силу марсотруса в 4,2 балла.

Также ученые заметили, что обычно все землетрясения на Красной планете длятся не больше одного земного часа, но в этот раз это происходило в течение шести земных часов. По словам исследователей, такого раньше они никогда не замечали.

Космический аппарат NASA InSight Фото: NASA

Так как Марс холоднее и меньше Земли, там нет таких тектонических процессов, как на нашей планете. Но ученые предположили, что источником мощного марсотруса могут все-таки быть тектонические процессы, но не на поверхности, а внутри Красной планеты.

Причины марсотруса

Исследователи заявили, что это событие возникло из-за большой деформации в коре Марса, которая появилась из-за охлаждения и сжатия разных частей планеты в течение миллиарда лет. Проще говоря, вышла энергия от тектонического процесса внутри, возникшего из-за разного давления в коре.

Пока исследователи точно не знают, откуда взялась эта деформация, однако, теперь ученые знают, что Марс является более сейсмически активной планетой, чем думали ранее.

Изображение планеты Марс. Фото: Freepik

"Мы все еще не до конца понимаем, почему некоторые части планеты, кажется, имеют больший стресс, чем другие, но такие результаты помогают нам исследовать дальше. Однажды эта информация может помочь нам понять, где людям будет безопасно жить на Марсе, а где следует избегать!" — заявил докторант Оксфордского университета в Великобритании Бенджамин Фернандо.

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