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На Марсі вперше відбувся найпотужніший марсотрус, який тривав шість земних годин

18 жовтня 2023 21:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Вчені вперше помітили на Марсі потужний марсотрус — такого раніше не бачили
Марс, на якому помітили марсотрус. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дослідники за допомогою космічного апарату NASA InSight, який декілька років спостерігав за сейсмічною активністю на Марсі, помітили сильні поштовхи на планеті. Як стверджують вчені, цей марсотрус став найпотужнішим з усіх відомих.

Про це повідомляє Space.

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Потужний марсотрус

Ще навесні минулого року вчені помітили, що на Марсі стався найпотужніший марсотрус. Вчені зазначали, що сила цих поштовхів становила 4,7 бала. До цього апарат InSight фіксував силу марсотрусу в 4,2 бала.

Також вчені помітили, що зазвичай всі землетруси на Червоній планеті тривають не більше однієї земної години, але цього разу це відбувалося протягом шести земних годин. За словами дослідників, такого раніше вони ніколи не помічали.

Космический аппарат NASA InSight
Космічний апарат NASA InSight. Фото: NASA

Через те, що Марс холодніший та менший за Землю, там немає таких тектонічних процесів, як на нашій планеті. Але вчені припустили, що джерелом потужного марсотрусу можуть все ж таки бути тектонічні процеси, але не на поверхні, а всередині Червоної планети.

Причини марсотрусу

Дослідники заявили, що ця подія виникла через велику деформацію в корі Марса, яка з’явилася через охолодження і стиснення різних частин планети протягом мільярда років. Простіше кажучи, вийшла енергія від тектонічного процесу всередині, який виник через різний тиск у корі.

Поки дослідники точно не знають, звідки взялася ця деформація, втім, тепер вчені знають, що Марс є більш сейсмічно активною планетою, ніж думали раніше.

Планета Марс
Зображення планети Марс. Фото: Freepik

"Ми все ще не до кінця розуміємо, чому деякі частини планети, здається, мають більший стрес, ніж інші, але такі результати допомагають нам досліджувати далі. Одного разу ця інформація може допомогти нам зрозуміти, де людям буде безпечно жити на Марсі, а де варто уникати!" — заявив докторант Оксфордського університету у Великій Британії Бенджамін Фернандо.

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідники з’ясували, що ховається під поверхнею Африки. 

Раніше ми розповідали про те, що вчені з’ясували, що, насправді, знаходиться всередині Місяця. 

Також ми повідомляли про те, що вчені визначили, скільки залишилося жити людству.

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