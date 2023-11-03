Ученые вырастили хлопок на Луне — детали удачного эксперимента

Астронавт выращивает растение на Луне. Фото: Caspar Benson/Getty Images

Ученые уверенно двигаются в направлении колонизации Луны и Марса, продумывая каждую деталь качественной жизни за пределами Земли. В частности, большое внимание уделяется вопросу возможности создания зеленых ферм. Ведь если астронавты самостоятельно смогут выращивать пищу, это будет экономить не только время, но и деньги. Доставлять еду с Земли на спутник было бы дорого, а вот на Марс и вовсе непомерно.

У исследователей уже есть удачный эксперимент — "лунный хлопок", который показал, что растения не просто могут развиваться и расти в условиях низкой гравитации, но и отдавать ей предпочтение. Ученые опубликовали сразу две научные статьи по этому поводу в Microgravity Science and Technology и Acta Astronautica, пишет издание IFLScience.

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Так, известно, что еще в 2019 году китайская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны Chang'e 4 высадилась на земной спутник с ценным грузом — семена четырех видов растений, которые должны были прорасти в лунной почве.

Chang'e 4, внутри которого первое растение выращено на Луне. Фото: CSNA/Siyu Zhang/Kevin M. Gill

Больше всего, что беспокоило ученых, смогут ли растения развиваться в условиях низкой гравитации, ведь все другие вопросы, такие как температура или солнечное излучение решались.

Единственное растение, которое тогда проросло, был именно хлопок. Конечно, это привлекло внимание научного мира. Вопросы изучали на протяжении четырех долгих лет и сейчас у ученых есть важные результаты данного эксперимента — колонии, которые будут жить на Луне и Марсе, смогут самостоятельно выращивать себе пищу. Ведь на самом деле, низкая гравитация может помочь компенсировать некоторые другие трудности, с которыми придется столкнуться растениям за пределами Земли.

Научный эксперимент и важные выводы

Команда из Университета Чунцина опубликовала первые сравнения растений с поверхности Луны и растений с Земли, которые выращивали в условиях, похожих на месячные.

Пока Chang'e 4 работал на Луне, авторы на Земле поместили соответствующие семена в установку с идентичной почвой с одинаковой температурой, влажностью и давлением воздуха.

"Мы обнаружили, что лунная гравитация 1/6 г ускоряет прорастание семян", — объявили исследователи в одной из статей.

Если на Луне выжил только хлопок, то на Земле вместе с хлопком проросло еще несколько растений.

Наибольшей угрозой, с которой столкнулся лунный саженец, была долгая ночь, начавшаяся спустя девять земных дней после приземления. Температура внутри лунного отсека упала до -52°C, поэтому земное контрольное устройство было охлаждено. Тепло не возвращалось около 18 земных дней.

Удивительно, лунный саженец был еще зеленым и вертикальным, когда свет вернулся. Однако земные эквиваленты были мертвыми. Отважный сеянец Луны пережил второй лунный день, который длился более 2 земных недель, но его рост остановился, исследователи объясняют это тем, что в отсеке не хватило кислорода.

К сожалению, всходы хлопка погибли во время второй лунной ночи, и в течение пяти месячных дней ни одно из других семян не проросло.

Специалисты подозревают, что низкая гравитация вызвала морозостойкость, которую имели некоторые полярные растения, но давно отмененная для растений с теплым климатом.

Тот факт, что хлопок с низкой гравитацией способен преодолевать холод, является открытием, которое может оказаться очень важным.

Дальнейшие эксперименты на Международной космической станции показали, что растениям не нужна сила притяжения, чтобы расти и даже плодоносить. Однако эти растения, как правило, были снабжены всеми другими оптимальными условиями.

Кроме препятствий, месячное земледелие имеет некоторые потенциальные преимущества: свобода от вредителей и сорняков, а значит и химикатов, которые используются для борьбы с ними.

Ранее мы сообщали, что ученым удалось найти растение, способное снабжать колонии на Марсе кислородом и пищей.

Напомним, мы писали, исследователи нашли млекопитающих, способных жить на Марсе.

Также мы рассказывали, что ученым удалось обнаружить вещество на Луне, которое поможет освоить спутник и построить на нем дома.