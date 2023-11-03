Вчені виростили бавовну на Місяці — деталі вдалого експерименту

Астронавт вирощує рослину на Місяці. Фото: Caspar Benson/Getty Images

Вчені впевнено рухаються у напрямку колонізації Місяця та Марсу, продумуючи кожну деталь для якісного життя за межами Землі. Зокрема, багато уваги приділяють питанню можливості створення зелених ферм. Адже, якщо астронавти самостійно зможуть вирощувати їжу, це економитиме не тільки час, а й гроші. Доставляти їжу з Землі на супутник було б дорого, а от на Марс взагалі непомірно.

Тож, у дослідників вже є вдалий експеримент — "місячна бавовна", який показав, що рослини не просто можуть розвиватися й рости в умовах низької гравітації, а й віддавати цьому перевагу. Вчені опублікували одразу дві наукові статті з цього приводу в Microgravity Science and Technology та в Acta Astronautica, пише видання IFLScience.

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Рослини на Місяці — перші кроки

Так, відомо, що ще 2019 року китайська автоматична міжпланетна станція для вивчення Місяця Chang’e 4 висадилася на земний супутник з цінним вантажем — насіння чотирьох видів рослин, які мали прорости у місячному ґрунті.

Chang'e 4, всередині якого перша рослина вирощена на Місяці. Фото: CSNA/Siyu Zhang/Kevin M. Gill

Найбільше, що турбувало вчених, чи зможуть рослини розвиватися в умовах низької гравітації, адже всі інші питання, такі як температура або сонячне випромінювання вирішувалися.

Єдина рослина, яка тоді проросла, була саме бавовна. Звичайно це привернуло увагу наукового світу. Питання вивчали впродовж чотирьох довгих років і зараз у науковців є важливі результати даного експерименту — колонії, які житимуть на Місяці та Марсі зможуть самостійно вирощувати собі їжу. Адже насправді низька гравітація може допомогти компенсувати деякі інші труднощі, з якими доведеться зіткнутися рослинам за межами Землі.

Науковий експеримент та важливі висновки

Команда з Університету Чунціна опублікувала перші порівняння рослин з поверхні Місяця та рослин з Землі, які вирощували в умовах, схожих на місячні.

Поки Chang’e 4 працював на Місяці, автори на Землі помістили відповідне насіння в установку з ідентичним ґрунтом з однаковою температурою, вологістю та тиском повітря.

"Ми виявили, що місячна гравітація 1/6 г прискорює проростання насіння", — оголосили дослідники в одній зі статей.

Якщо на Місяці вижила лише бавовна, то на Землі разом із бавовною проросло ще кілька рослин.

Найбільшою загрозою, з якою зіткнувся місячний саджанець, була довга ніч, яка почалася через дев'ять земних днів після приземлення. Температура всередині місячного відсіку впала до -52°C, тому земний контрольний пристрій було охолоджено. Тепло не поверталося близько 18 земних днів.

На диво, місячний саджанець був ще зеленим і вертикальним, коли світло повернулося. Однак земні еквіваленти були мертвими. Відважний сіянець Місяця пережив другий місячний день, який тривав понад 2 земних тижні, але його ріст зупинився, що дослідники пояснюють тим, що у відсіку не вистачило кисню.

На жаль, сходи бавовни загинули під час другої місячної ночі, і впродовж п’яти місячних днів жодне з інших насінин не проросло.

Спеціалісти підозрюють, що низька гравітація стала причиною морозостійкості, яку мали деякі полярні рослини, але яка давно була скасована для рослин з теплим кліматом.

Той факт, що бавовна з низькою гравітацією здатна долати холод, є відкриттям, яке може виявитися дуже важливим.

Подальші експерименти на Міжнародній космічній станції показали, що рослинам не потрібна сила тяжіння, щоб рости та навіть плодоносити. Однак ці рослини, як правило, були забезпечені всіма іншими оптимальними умовами

Крім перешкод, місячне землеробство має деякі потенційні переваги: свобода від шкідників та бур'янів, а отже і хімікатів, які використовуються для боротьби з ними.

Раніше ми повідомляли, що науковцям вдалося знайти рослину, яка здатна забезпечувати колонії на Марсі киснем та їжею.

Нагадаємо, ми писали, дослідники знайшли ссавців, здатних жити на Марсі.

Також ми розповідали, вченим вдалося виявити речовину на Місяці, яка допоможе освоїти супутник та побудувати на ньому будинки.