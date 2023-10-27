На Уране обнаружили необычное явление — ключ к поиску внеземной жизни

Седьмая планета Солнечной системы Уран. Фото: depositphotos.com

Самая холодная планета Солнечной системы — еще и одна из самых загадочных. Ее магнитное поле сильно смещено относительно оси вращения, а атмосфера состоит в основном из водорода и гелия. А недавняя находка на Уране внушает научным работникам надежду на будущие поиски подходящих для жизни планет и внеземных живых организмов.

Так, новое исследование группы ученых из Великобритании во главе с планетологом Эммой Томас было обнародовано в научном журнале Nature Astronomy.

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Необычное явление на Уране — что обнаружили исследователи

На Уране специалистам удалось зафиксировать инфракрасное полярное сияние. В научном мире явление называют аврора — возникает в результате столкновения высокоэнергетических заряженных частиц с атмосферой планеты по линиям ее магнитного поля.

Инфракрасное полярное сияние невидимо для глаз человека. Поэтому обнаружить его на седьмой от Солнца планете помог телескоп Keck II на Гавайях — один из крупнейших оптико-инфракрасных телескопов на Земле.

На таких планетах, как Уран, полярное сияние излучает свет за пределами видимого спектра в длинах волн света, таких как инфракрасные, поскольку атмосфера преимущественно состоит из водорода и гелия (в отличие от земной, состоящей преимущественно из азота и кислорода).

Как северное инфракрасное полярное сияние выглядит на Уране. Иллюстрация: NASA

Исследователи проанализировали определенные длины волн света, излучаемого планетой, уделив пристальное внимание инфракрасному свету, излучаемому заряженной частицей, известной как H3+. Яркость света варьируется в зависимости от температуры частицы и плотности этого слоя атмосферы.

Их результаты показали 88% увеличения плотности H3+ в атмосфере Урана при небольшом изменении температуры, что, по утверждению исследователей, "согласуется с полярной активностью, вызывающей повышенную ионизацию".

Уран и другой ледяной гигант Нептун — очень необычные планеты, имеющие шаткие магнитные поля. По неизвестной причине их магнитные полюса не совпадают с осями их вращения. Поскольку активность полярных сияний тесно связана с магнитным полем планеты, исследователи полагают, что это исследование поможет разгадать тайну искривленных магнитных полей.

Ключ к поиску внеземной жизни — ученые сделали заявление

Отмечается, что это необычное явление дает исследователям представление о том, как образуются и функционируют странные магнитные поля, которые можно найти на дальних ледяных гигантах вне Солнечной системы. А также дает новые подсказки, какие условия необходимы для возникновения жизни в этих далеких ледяных мирах.

Как пояснила Томас, большинство обнаруженных учеными экзопланет относятся к субнептуновой категории. Это означает, что они физически похожи на Нептун и Уран по размеру. Кроме того, это может означать подобные магнитные и атмосферные характеристики.

"Анализируя полярное сияние Урана, непосредственно связанное как с магнитным полем, так и с атмосферой планеты, мы можем делать прогнозы относительно атмосфер и магнитных полей этих миров и, следовательно, их пригодности для жизни", — отметила Томас.

Еще один важный нюанс — температура всех газовых планет-гигантов, включая Уран, на сотни градусов Цельсия выше, чем прочат модели, если только они нагреваются от Солнца. В связи с этим у ученых возникает вопрос: почему эти планеты горячее, чем ожидалось?

"Одна из теорий предполагает, что причиной этого является энергичное полярное сияние, которое генерирует и выталкивает тепло от полярного сияния до магнитного экватора", — объяснила ведущий автор исследования.

По мнению команды, этого тепла может быть достаточно, чтобы поддерживать воду в жидком состоянии на ледяных планетах, таких как Уран и Нептун, а также их спутники.

А жидкая вода, как известно, один из ключевых факторов для существования жизни, какой мы ее знаем.

"Поэтому изучение авроры на Уране может дать нам не только информацию о том, как работает его магнитное поле, но и о том, какие процессы происходят в его недрах и какие условия могут быть на других ледяных планетах за пределами нашей солнечной системы", — подытожила Томас.

Рентгеновское излучение Урана. Фото: NASA

Как еще открытие может помочь ученым

По словам команды, их результаты могут помочь осветить некоторые малопонятные процессы на Земле, такие как геомагнитный разворот, когда северный и южный полюса фактически переворачиваются (меняются местами).

"У нас не так много исследований по этому явлению, поэтому мы не знаем, какое влияние это будет иметь на системы, зависящие от магнитного поля Земли, такие как спутники, средства связи и навигация. Однако этот процесс происходит ежедневно на Уране из-за уникального расхождения оси вращения и магнитной оси. Продолжение изучения полярного сияния Урана даст данные о том, чего мы можем ожидать, когда Земля продемонстрирует предстоящий переворот полюсов, и что это будет означать для ее магнитного поля", — пояснила Томас.

Раньше мы писали, почему инопланетяне до сих пор не вышли на контакт с человечеством — ученые дали объяснение, и оно никому не понравится.

Напомним, мы рассказывали, что на Марсе удалось обнаружить остатки древнего грязевого озера, где планетологи собираются искать органическую жизнь.

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