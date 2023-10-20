Планета Церера може приховувати позаземне життя — вчені знайшли докази

Карликова планета Церера, на якій вчені знайшли ознаки життя. Фото: NASA

Довгий час науковці вважали, що Церера — мертвий космічний камінь, який є найбільшим об'єктом у поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Проте, завдяки численним дослідженням, вони дійшли до висновку, що ця карликова планета може приховувати позаземне життя. І вони вже представили важливі докази.

Нове дослідження вчених було представлено у вівторок, 17 жовтня, на зустрічі Геологічного товариства Америки GSA Connects 2023, пише IFLScience.

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Зазначається, що для дослідження карликової планети Церери ще 2007 року NASA запустило автоматичну міжпланетну станцію Dawn. За допомогою цього космічного корабля вдалося з'ясувати, що світ Церери наповнений складною органікою, великою кількістю льоду, а також можливий вулканізм, де вивергалася сіль.

Органічні молекули на Церері були виявлені біля кратера шириною приблизно 50 км, який залишився після удару великого астероїда.

Кратер на планеті Церера, залишений астероїдом. Фото: NASA

Однак вчені до кінця не могли зрозуміти походження органіки: чи була вона місцевою або ж занесена на планету багатими вуглецем астероїдами?

"Органіку спочатку виявили поблизу великого ударного кратера, що спонукало нас поглянути на те, як удари впливають на цю органіку. Ми виявили, що органічні речовини можуть бути більш поширеними, ніж спочатку повідомлялося, і що вони, здається, стійкі до впливу умов, подібних до Церери", — сказав планетолог з Лабораторії прикладної фізики Джона Гопкінса, який керував цим дослідженням Терік Дейлі.

Провівши низку складних і довготривалих досліджень та експериментів, автори наукової праці отримали вагомі докази того, що органічні речовини походять саме зсередини Церери.

Органічні молекули утворилися у воді на Церері. Фото: NASA

Дослідники припускають, що колись Церера могла бути водним світом із підповерхневим океаном, де могли відбуватися цікаві хімічні реакції.

"Використовуючи сильні сторони двох різних наборів даних, зібраних з Церери, ми змогли нанести на карту потенційно багаті органікою області планети з більшою роздільною здатністю. Ми можемо бачити дуже хорошу кореляцію органіки з одиницями більш давніх впливів та іншими мінералами, такими як карбонати, які також вказують на присутність води. Хоча походження органічних речовин залишається погано вивченим, тепер ми маємо переконливі докази того, що вони утворилися на Церері й, імовірно, у присутності води", — додав астрофізик з Інституту астрофізики Андалусії в Іспанії Хуан Різос.

Вчені дійшли до висновку, існує велика ймовірність того, що всередині Церери можна знайти великий внутрішній резервуар органіки. Таким чином результат збільшує астробіологічний потенціал Церери.

Цей висновок особливо цікавий з огляду на те, що NASA пропонує відправити нову місію до цього небесного тіла у найближче десятиліття. Цілком можливо, що зразки, які вона поверне з Церери, міститимуть не тільки органічні молекули, а й позаземне життя.

Раніше ми повідомляли, що вченим вдалося виявити на супутнику Юпітера речовину, яка вказує на можливість існування позаземного життя.

Нагадаємо, ми писали, в атмосфері екзопланети K2-18 b космічний телескоп Джеймса Вебба виявив вуглецеві молекули, метан і вуглекислий газ. Це може свідчити про те, що на ній може існувати життя.

Також ми розповідали про теорію, яка пояснює, чому інопланетяни не вийшли на контакт із людством.