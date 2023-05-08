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На Землю вернулся загадочный космический корабль Китая

8 мая 2023 08:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На Землю вернулся загадочный космический корабль Китая
Запуск китайского корабля. Фото: weibo.cn
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

После 276 дней на орбите Китай вернул на Землю экспериментальный космический корабль. Он, как обещают китайские власти, удешевит будущие полеты в космос.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Возвращение загадочного космического корабля

В понедельник 8 мая на Землю вернулся экспериментальный космический корабль Китайской Народной Республики.

Он пробыл на орбите 276 дней.

Эта миссия, как отметили государственные китайские СМИ, стала знаковой в области испытания многократных космических кораблей.

Без подробностей

Китайские власти не стали обнародовать детали полета загадочного космического корабля.

Неизвестно даже, на какой высоте он летал, на каких орбитах находился 276 дней полета и какие технологии были испытаны во время этого полета.

В то же время было отмечено, что именно эта миссия является важным прорывом в развитии многократных космических технологий КНР и позволит удешевить будущие космические миссии.

Напомним, в июле прошлого, 2022 года, на Землю упал обломок космической китайской ракеты.

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