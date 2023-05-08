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На Землю повернувся загадковий космічний корабель Китаю

8 травня 2023 08:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Землю повернувся загадковий космічний корабель Китаю
Запуск китайського космічного корабля. Фото: weibo.cn
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Після 276 днів на орбіті Китай повернув на Землю експериментальний космічний корабель. Він, як обіцяє китайська влада, здешевить майбутні польоти в космос.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Повернення загадкового космічного корабля

У понеділок, 8 травня, на Землю повернувся експериментальний космічний корабель Китайської Народної Республіки.

Він пробув на орбіті 276 днів.

Ця місія, як зазначили державні китайські ЗМІ, стала знаковою у царині випробування багаторазових космічних кораблів.

Без подробиць

Китайська влада не стала оприлюднювати деталі польоту загадкового космічного корабля.

Невідомо навіть, на якій висоті він літав, на яких орбітах перебував протягом 276 днів польоту і які технології були випробуванні під час цього польоту.

Натомість було наголошено, що саме ця місія є важливим проривом у розвитку багаторазових космічних технологій КНР і дозволить здешевити майбутні космічні місії.

Нагадаємо, у липні минулого, 2022 року на Землю впав уламок космічної китайської ракети.

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