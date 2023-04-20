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Самая большая и тяжелая ракета в мире Starship взорвалась в небе: что не так с запуском

20 апреля 2023 17:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Самая большая и тяжелая ракета в мире Starship взорвалась в небе: что не так с запуском
Стартовый комплекс ракеты Starship компании SpaceX на полигоне в Техасе. Фото: SpaceX
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 20 апреля, американский миллиардер, изобретатель Илон Маск запустил самую большую ракету в истории Starship. Однако во время полета произошли некоторые сложности.

Трансляция по запуску исторической ракеты появилась на SpaceX.

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Запуск ракеты Starship

В штате Техас, всего в нескольких милях от границы с Мексикой, на стартовом столе полигона SpaceX в округе Бока-Чика установлена первая полностью многократная крупнейшая и мощная ракета в истории человечества — Starship.

Планировалось, что ее первый тестовый полет приблизит возвращение людей на Луну, а в будущем, о котором создатель и идеолог проекта Илон Маск давно мечтает, — и Марс.

Неудачный запуск ракеты

Однако первый испытательный полет Starship Илона Маска потерпел неудачу. Ракета-носитель SuperHeavy после небольшой задержки успешно стартовала и достигла высоты 39 км, после чего потеряла устойчивость, начала опрокидываться и в конце концов взорвалась.

Это самая большая и тяжелая ракета за всю историю космонавтики, она предназначена для пилотируемых полетов на Луну и Марс.

В SpaceX уже заявили, что проведут работу над ошибками.

Что известно о Starship

Starship — это полностью многократная транспортная система, предназначенная для перевозки как экипажа, так и груза на орбиту Земли, и помощи человечеству вернуться на Луну и путешествовать на Марс и дальше.

Космический корабль Starship, или "Звездный корабль", был построен компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

Его высота почти 120 м, а мощность в два раза превышает любую ракету в истории.

Компания планирует отправить верхнюю степень шаттла в восточном направлении, чтобы он совершил почти полный круг вокруг Земли.

Новые данные дадут информацию и повысят вероятность успеха в будущем, поскольку SpaceX стремительно продвигает разработку Starship.

Полную трансляцию запуска ракеты можно посмотреть здесь.

Напомним, запуск крупнейшей ракеты в истории Starship переносился дважды. Последний запуск планировался 17 апреля. Ранее компания объявила, что работает над "проблемой давления" и не запустит корабль сегодня, если его не разрешат.

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