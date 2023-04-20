Самая большая и тяжелая ракета в мире Starship взорвалась в небе: что не так с запуском
В четверг, 20 апреля, американский миллиардер, изобретатель Илон Маск запустил самую большую ракету в истории Starship. Однако во время полета произошли некоторые сложности.
Трансляция по запуску исторической ракеты появилась на SpaceX.
Запуск ракеты Starship
В штате Техас, всего в нескольких милях от границы с Мексикой, на стартовом столе полигона SpaceX в округе Бока-Чика установлена первая полностью многократная крупнейшая и мощная ракета в истории человечества — Starship.
Планировалось, что ее первый тестовый полет приблизит возвращение людей на Луну, а в будущем, о котором создатель и идеолог проекта Илон Маск давно мечтает, — и Марс.
Неудачный запуск ракеты
Однако первый испытательный полет Starship Илона Маска потерпел неудачу. Ракета-носитель SuperHeavy после небольшой задержки успешно стартовала и достигла высоты 39 км, после чего потеряла устойчивость, начала опрокидываться и в конце концов взорвалась.
Это самая большая и тяжелая ракета за всю историю космонавтики, она предназначена для пилотируемых полетов на Луну и Марс.
В SpaceX уже заявили, что проведут работу над ошибками.
Что известно о Starship
Starship — это полностью многократная транспортная система, предназначенная для перевозки как экипажа, так и груза на орбиту Земли, и помощи человечеству вернуться на Луну и путешествовать на Марс и дальше.
Космический корабль Starship, или "Звездный корабль", был построен компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.
Его высота почти 120 м, а мощность в два раза превышает любую ракету в истории.
Компания планирует отправить верхнюю степень шаттла в восточном направлении, чтобы он совершил почти полный круг вокруг Земли.
Новые данные дадут информацию и повысят вероятность успеха в будущем, поскольку SpaceX стремительно продвигает разработку Starship.
Полную трансляцию запуска ракеты можно посмотреть здесь.
Напомним, запуск крупнейшей ракеты в истории Starship переносился дважды. Последний запуск планировался 17 апреля. Ранее компания объявила, что работает над "проблемой давления" и не запустит корабль сегодня, если его не разрешат.